NA JEDNO NISU RAČUNALI... Lopovi napravili kobnu grešku u Luvru: Ostavili trag koji je iznenadio policiju

Dvojica osumnjičenih za pljačku vrednih predmeta iz pariskog muzeja Luvr, poreklom su iz Obervilijea u Pariskom regionu, prenose francuski mediji.

Osumnjičeni, starosti oko 30 godina, uhapšeni su u subotu i nalaze se u pritvoru, koji će trajati do 96 sati, a odranije su poznati policiji, prenosi BFM TV.

Jedan osumnjičeni je uhapšen u subotu uveče na aerodromu Roasi-Šarl-de-Gol dok je pokušavao da se ukrca na let za Alžir, dok je drugi uhapšen u Obervilijeu, a obojica su poreklom iz tog mesta koje je sedam kilometara udaljeno od Pariza i nalazi se u oblasti Sen-San-Deni.

Četvorica lopova su ušla u zgradu sa strane koja gleda na reku Senu, gde su u toku građevinski radovi, koristeći teretnu platformu koja se diže da bi direktno pristupili galeriji Apolon.



Prema vlastima, ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, naušnice i broševe koji su pripadali Napoleonovoj supruzi, carici Mari-Luiz, njegovoj snaji, kraljici Ortens od Holandije, kraljici Mari-Ameli, supruzi poslednjeg francuskog kralja Luja Filipa, koji je vladao od 1830. do 1848 i carici Eugeniji, supruzi Napoleona III, koji je vladao od 1852. do 1870.

Kruna carice Eugenije je takođe ukradena, ali je pronađena oštećena u blizini muzeja nakon što su je lopovi ispustili. Vrednost ukradenih eksponata procenjuje se na 88 miliona evra.

Autor: D.Bošković