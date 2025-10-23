POJAVIO SE SNIMAK LOPOVA IZ LUVRA! Pogledajte kako beže: Otkriveno šta su govorili tokom bekstva, policija našla BITAN TRAG! (VIDEO)

Još nije jasno da li DNK pripada nekome iz bande koja je ukrala osam komada nakita vrednih 88 miliona evra iz najposećenijeg muzeja na svetu.

Istražitelji koji pokušavaju da pronađu pljačkaše koji su izvršili spektakularnu pljačku pariskog muzeja Luvr usred bela dana pronašli su tragove uzoraka DNK u odbačenoj kacigi i rukavicama, potvrdilo je parisko tužilaštvo za NBC News.

Dodali su da još uvek nije jasno da li DNK pripada nekome iz bande koja je ukrala osam komada nakita vrednih 88 miliona evra iz najposećenijeg muzeja na svetu.

Pojavio se snimak

Novi video koji je snimio prolaznik, a na kojem se vidi kako lopovi beže iz muzeja koristeći dizalicu postavljenu na kamion parkiran odmah pored Luvra, mogao bi da pomogne policiji u istrazi.

Louvre thieves caught on camera escaping slowly with crown jewels pic.twitter.com/4PTS8uOXBx — Open Source Intel (@Osint613) 23. октобар 2025.



Na snimku se vide dva muškarca, jedan u žutom prsluku i crnoj maski za lice, a drugi u crnom i sa kacigom, kako brzo silaze i beže. Na njemu se čuje neko kako govori preko voki-tokija:

„Izgleda kao da su na skuterima. Idu, idu.“

Trka za nakitom

Oko 100 istražitelja je sada, piše NBC, u trci sa vremenom da pronađu pljačkaše pre nego što eventualno istope nakit za prodaju. Pljačkaši su koristili električne alate da razbiju vitrine i pobegli na skuterima, ali su ostavili tragove, uključujući i krunu carice Evgenije, koja je ispala.

Direktorka Luvra Lorans de Kars, koja je kritikovana zbog propusta u bezbednosti, priznala je da kamere ispred muzeja nisu bile dobro raspoređene i da nisu „dovoljno rano otkrile lopove“ da bi sprečile pljačku. Takođe je rekla da je ponudila ostavku, ali da ju je ministarka kulture Rašida Dati odbila.

Autor: D.Bošković