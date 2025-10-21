ŠTETA OD PLJAČKE LUVRA NEVEROVATNIH 88 MILIONA EVRA: Ukoliko lopovi probaju da istope nakit, neće im se isplatiti

Francuska tužiteljka Lora Beko rekla je danas da se finansijska šteta od nedavne pljačke najpoznatijeg muzeja na svetu, Luvra, procenjuje na 88 miliona evra.

Oko 60 inspektora je u potrazi za grupom koja je počinila neviđenu pljačku usred bela dana, preneo je Frans 24.

Beko je za RTL rekla da je kustos muzeja procenio gubitak, ali da lopovi ne mogu da dobiju taj novac ukoliko bi uspeli da prodaju dragocenosti ukoliko bi im palo na pamet da istope i rastave sav ukradeni zlatni nakit i dragulje.

Pljačka muzeja dogodila se 19. oktobra i trajala je manje od osam minuta.

Ukradeno je devet dragulja koji su pripadali Napoleonu i carici Evgeniji.

Dva od njih su već pronađena: Evgenijina kruna, oštećena, i još jedan predmet.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je da će počinioci biti uhvaćeni i izvedeni pred lice pravde.

Autor: Iva Besarabić