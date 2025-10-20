'ALARM JE BIO UKLJUČEN, ALI...' Lopovi iz Luvra imali pomagače iz drugih zemalja?! Otkriveni detalji PLJAČKE DECENIJE u Parizu (FOTO)

U istrazi pljačke Luvra ne isključujemo nijednu mogućnost, uključujući i one povezane sa stranim zemljama, izjavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati.

Ona je pljačku Luvra uporedila sa požarom u katedrali Notr Dam 2019, rekavši da je efekat pljačke uticao na kulturu, zajedničko nasleđe i kulturne vrednosti, prenosi Figaro.

- Uvek se potcenjuje zaštita i bezbednost nasleđa. Čim bismo počeli da govorimo o tome, nazivali bi nas konzervativcima. O tome nikad nije bilo moderno da se govori - rekla je ona.

Istakla je da muzej Luvr prilikom projektovanja nije bio osmišljen da primi 10 miliona posetilaca, niti za savremene oblike upada ili oštećenja.

"Alarm je bio uključen, ali..."

Govoreći o nezaštićenim prozorima muzeja koji povećavaju rizik od upada, ona je rekla da pri korišćenju brusilice ni oklopno staklo ne bi bilo dovoljno.

- Alarm je bio uključen, ali se nikada ne oglašava u prostoriji. Čuje se u sobi obezbeđenja. Juče je predstavnik sindikata Sud objasnio da u bezbednosnim misijama moraju da zaštite ljudske živote: da zatvore vrata i izbace posetioce. To se i dogodilo - rekla je Dati.

Ona je rekla da je bezbednosna revizija muzeja izvršena 2022. godine i da je oko 160 miliona evra uloženo u bezbednost Luvra.

- Ali, za sprovođenje mera potrebno je vreme - rekla je Dati.

Mali broj službenika i veliki broj posetilaca



BFM TV podseća da je problem obezbeđenja već bio dovođen u pitanje u junu, kada je služba obezbeđenja protestvovala zbog malog broja službenika koji treba da nadgledaju veliki broj posetilaca.

U pljački je ukraden dragoceni kraljevski nakit.

U nedelju, 19. oktobra, na meti provalnika našla se Apolonova galerija, u kojoj se čuva dragocena kolekcija nakita nekadašnje francuske kraljevske porodice.

Ukradeno osam komada nakita

Nije potvrđeno da li je ova sala među onima koje su trenutno zatvorene za javnost. Apolonova galerija poznata je po bogato oslikanom plafonu, remek-delima velikih umetnika, ali i po izložbi kraljevskih dragulja i dijamanata francuske krune.

Tokom provale ukradeno je ukupno osam komada nakita, čija se vrednost ocenjuje kao "neprocenjiva za kulturno nasleđe".

Oglasio se Makron

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je uveren da će umetnička dela biti pronađena i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde.

- Sve institucije su angažovane, bez izuzetka, kako bi se to ostvarilo, pod rukovodstvom pariskog tužilaštva - poručio je Makron.

Autor: A.A.