AKTUELNO

Svet

OPLJAČKAN LUVR! Ukradeni dragulji koji vrede MILIONE: Neviđena drama u Parizu, sve vrvi od POLICIJE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

U vreme otvaranja Muzeja Luvr u Parizu jutros se dogodila pljačka, objavila je danas francuska ministarka kulture Rašida Dati na svom nalogu na mreži Iks.

- Zbog pljačke je doneta odluka da se ustanova kulture Muzej Luvr zatvori za posetioce iz vanrednih razloga - navodi se u saopštenju koje je muzej objavio na toj društvenoj mreži, prenosi dnevnik "Figaro".

Sumnja se da su ukradeni dragulji koji vrede milione.

Incident se navodno dogodio u trenutku kada su prvi posetioci počeli da ulaze u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posetiocima izdato upozorenje da ne ulaze u muzej.

Luvr, globalni simbol francuske kulture i jedno od najbolje čuvanih mesta u Parizu, danas će biti zatvoren za posetioce.

U toku je istraga kako bi se utvrdile precizne okolnosti pljačke i mogućeg nestanka vrednih umetničkih dela ili drugih predmeta iz fundusa Luvra.

Autor: Iva Besarabić

#Luvr

#Novac

#Policija

#dragulji

#pljačka

POVEZANE VESTI

Politika

LAŽ JE DA JE BILO KO IZ PIONIRSKOG PARKA NAPAO NEKOG! Ana Brnabić: Jasan dokaz da su ektremisti napali i studente u blokadama i studente u Pionirskom

Svet

EKSPLOZIJA U PARIZU: Tri osobe povređene, OVO su detalji incidenta

Politika

IZVOZ ITK USLUGA U 2024. PRVI PUT PREŠAO ČETIRI MILIJARDE EVRA Brnabić: Srbija i njeni ljudi mogu još mnogo više

Svet

PREMIJER FRANCUSKE: Buduća vlada mora da demonstrira posvećenost obnovi

Politika

ON JE POŠTENO SVEDOČIO O SRPSKIM RATNIM ZLOČINIMA Nataša Kandić napisala hvalospev o Spasoju Vuleviću (FOTO)

Region

Oglasio se Dodik nakon što mu je oduzet mandat: Još jedno s***e iz Sarajeva – POSLEDNJE!