IZVOZ ITK USLUGA U 2024. PRVI PUT PREŠAO ČETIRI MILIJARDE EVRA Brnabić: Srbija i njeni ljudi mogu još mnogo više

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na svom nalogu na društvenoj mreži ''Iks'' objavila je sjajan rezultat kada je u pitanju poslovanje IT zajednice u Srbiji.

Izvoz IKT usluga u 2024. godini prvi put prešao 4 milijarde evra! Čestitam čitavoj IT zajednici u Srbiji, Vladi Republike Srbije, predsedniku Aleksandru Vučiću koji je još kao premijer stavio poseban fokus na IT sektoru i formirao Ministarski savet za IT.

Mnogi su tada bili skeptični, mnogi su mislili da su ciljevi koje smo postavili nedostižni, ali smo mi naporno radili i sve vreme verovali. Verovali u ljude u Srbiji.

Pre svega mlade ljude. Uveli smo programiranje kao obavezni predmet u osnovnim školama 2017. godine, uveli specijalizovana IT odeljenja u srednje škole, povezali sve škole, pa i najudaljenija izdvojena odeljenja na brzi internet, uveli program prekvalifikacija za ljude koji žele da započnu karijeru u IKT-u, otvorili naučno-tehnološke parkove, uveli poreske podsticaje, ubrzali administraciju, povećali kapacitete tehničkih fakulteta, uveli nove programe i master studije. Jednostavno, stvarali smo uslove i infrastrukturu, verujući da je Srbija zemlja znanja i inovacija.

Samo u ovom sektoru, tokom prethodne decenije otvoreno je 62.000 novih radnih mesta, a danas u jednom mesecu izvezemo koliko smo 2012. godine izvozili za celu godinu! I ovo je samo početak! Srbija i njeni ljudi mogu još mnogo više, a naše je da nastavimo da stvaramo uslove. Živela Srbija!

Autor: Snežana Milovanov