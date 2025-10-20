SVI DETALJI SPEKTAKULARNE PLJAČKE LUVRA: Ukradene minđuše, broševi, dijademe, petlje za korsete, ogrlice, krune neprocenjive vrednosti

Lopovi su iz Luvra odneli silno bogastvo.

Reč je o nakitu neprocenjive vrednosti. Francuski predsednik Emanuel Makron je naglasio da je to napad na baštinu ove zemlje, ističući da su uloženi svi mogući napori da se kradljivci uhvate i izvedu pred lice pravde.

Državna tužiteljka iz Pariza Lor Bekio iznenala je detalje ove pljačke. Četvoro lopova su se dovezli kamionetom za izvođenje radova koji pozadi sadrži dizalicu. Iskoristili su priliku da ostanu neprimećeni, jer se sa te strane fasade Luvra uz Senu izvode radovi.

Upali su preko balkona, a prozor su isekli brusilicom. Njom su obili i dve vitrine koje se nalaze u galeriji Apolon unutar Luvra, ali su je iskoristili i da zaprete čuvarima. Sistem alarma je, istakla je tužiteljka, radio.

Na snimcima do kojih su došli francuski novinari, vidi se jedan od lopova u žutom prsluku. Taj prsluk je kasnije odbacio, a pronašao ga je prolaznik na ulici i o tome obavestio policiju. Kradljivci su se ispred Luvra dovezli u 9.30, u galeriju su upali u 9.34, a čitava operacija trajala je sedam minuta. Zatim su pobegli na motociklima. Kamion-dizalicu su pokušali da zapale, ali u tome nisu uspeli.

Opljačkali su dve vitrine, jednu koja je poznata kao ona "sa dijamantima", i drugu iz "Drugog francuskog carstva". Jedna od ukradenih dragocenosti, kruna carice Evgenije, supruge Napoleona Trećeg, nađena je na balkonu i verovatno je kradljivcima ispala tokom bega. Tom prilikom je oštećena.

I dalje se traga za ogrlicom i minđušama iz kolekcije Mari Luiz, tri komada nakita koji pripadaju kolekciji Marije Amelije i Hortenzije među kojima su ogrlica, par minđuša i dijadema, kao i četiri komada iz kolekcije carice Evgenije – dva broša, petlja za korset i dijadema.

Tužiteljka je istakla da je reč o neprocenjivom bogatstvu zbog istorijske važnosti za Francusku. Nakit sadrži zlato, smaragde, safire, dijamante, bisere... Francuzi se pribojavaju da ga lopovi ne pretope i rastave, da bi ga tako laške "utopili".

Najveći dijamant u Luvru, poznat kao "regent", koji je nosio i Luj Petnaesti i koji se smatra najlepšim na svetu, od 140 karata, nalazio se u jednoj od vitrina u sali Apolon, ali lopovi nju nisu obili.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je istakao da se ne isključuje mogućnost da su lopovi bili stranci, bivši predsednik Fransoa Oland je čak posumnjao i na strano mešanje, ali je tužiteljka, takođe ističući da nije isključena mogućnost da su kradljivci stranog porekla, ipak poručila da to "nije privilegovani trag".

Četvorica lopova su i dalje u bekstvu.

Autor: D.Bošković