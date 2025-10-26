AKTUELNO

Svet

MUŠKARCI UHAPŠENI ZBOG PLJAČKE LUVRA! Velika akcija policije u Parizu: Poznato odakle su osumnjičeni, pomogao im KLJUČNI ČOVEK iz muzeja?!

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Thibault Camus ||

Dvoje ljudi je uhapšeno zbog krađe dragulja iz muzeja Luvr u Parizu, prenose francuski mediji.

Prema pisanju lista „Le Parisien“, istraga spektakularne provale u muzej Luvr, koja se dogodila 18. oktobra, dostigla je odlučujuću prekretnicu. U subotu uveče, velika policijska operacija dovela je do hapšenja dvojice osumnjičenih, koji se sada nalaze u policijskom pritvoru.

Muškarci uhapšeni zbog pljačke Luvra

Uhapšeni muškarci, obojica u tridesetim godinama i poreklom iz Pariza, sumnjiče se da su bili deo četvoročlane grupe koja je izvela provalu u najpoznatiji francuski muzej. Koristeći kamion s dizalicom, pljačkaši obučeni u žute prsluke i s motociklističkim kacigama razbili su prozor koji vodi do galerije Apolo, riznice u kojoj su izloženi dragulji francuske krune. Uz pomoć brusilica ukrali su kraljevsko blago koje je pripadalo francuskim vladarima, uključujući i caricu Evgeniju, suprugu Napoleona III.

Pomogao im pripadnik obezbeđenja?

Detektivi koji istražuju pljačku otkrili su dokaze koji upućuju na to da je reč o "inside job". Izvori bliski istrazi navode kako digitalni forenzički dokazi pokazuju da je jedan od pripadnika obezbeđenja muzela bio u kontaktu s osumnjičenima pre pljačke, a veruje se da je banda unapred dobila osetljive informacije o sistemz muzeja, piše "The Telegraph".

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Luvr

#Pariz

#Policija

#muzej

POVEZANE VESTI

Svet

SVE O BLAGU UKRADENOM IZ LUVRA: Evo šta su odneli lopovi i odakle su dragulji NEPROCENJIVE VREDNOSTI

Svet

OPLJAČKAN LUVR! Ukradeni dragulji koji vrede MILIONE: Neviđena drama u Parizu, sve vrvi od POLICIJE (VIDEO)

Svet

Luvr prebacio deo najvrednijeg nakita u centralnu banku Francuske: Pljačka otkrila slabosti u obezbeđenju muzeja

Svet

ŽENA OPTUŽENA ZA KRAĐU IZ MUZEJA U PARIZU Pokušala da se oslobodi plena vrednog 1,5 miliona evra

Svet

FILMSKA PLJAČKA LUVRA: Za samo sedam minuta nestalo svetsko BOGATSTVO! Trojica maskiranih lopova ukrali NAPOLEONOVE DRAGULJE, mrežama kruže ŠOK snimci

Svet

PLJAČKA LUVRA: Direktorka priznala 'strašan propust', ostavka joj odbijena (FOTO)