MUŠKARCI UHAPŠENI ZBOG PLJAČKE LUVRA! Velika akcija policije u Parizu: Poznato odakle su osumnjičeni, pomogao im KLJUČNI ČOVEK iz muzeja?!

Dvoje ljudi je uhapšeno zbog krađe dragulja iz muzeja Luvr u Parizu, prenose francuski mediji.

Prema pisanju lista „Le Parisien“, istraga spektakularne provale u muzej Luvr, koja se dogodila 18. oktobra, dostigla je odlučujuću prekretnicu. U subotu uveče, velika policijska operacija dovela je do hapšenja dvojice osumnjičenih, koji se sada nalaze u policijskom pritvoru.

Muškarci uhapšeni zbog pljačke Luvra

🚨 The moment the thieves fled the Louvre was caught on camera!



The robbers left the museum using a lift and then escaped on scooters.

Uhapšeni muškarci, obojica u tridesetim godinama i poreklom iz Pariza, sumnjiče se da su bili deo četvoročlane grupe koja je izvela provalu u najpoznatiji francuski muzej. Koristeći kamion s dizalicom, pljačkaši obučeni u žute prsluke i s motociklističkim kacigama razbili su prozor koji vodi do galerije Apolo, riznice u kojoj su izloženi dragulji francuske krune. Uz pomoć brusilica ukrali su kraljevsko blago koje je pripadalo francuskim vladarima, uključujući i caricu Evgeniju, suprugu Napoleona III.

Pomogao im pripadnik obezbeđenja?

The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien.



According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered.

Detektivi koji istražuju pljačku otkrili su dokaze koji upućuju na to da je reč o "inside job". Izvori bliski istrazi navode kako digitalni forenzički dokazi pokazuju da je jedan od pripadnika obezbeđenja muzela bio u kontaktu s osumnjičenima pre pljačke, a veruje se da je banda unapred dobila osetljive informacije o sistemz muzeja, piše "The Telegraph".

Autor: Iva Besarabić