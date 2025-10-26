MUŠKARCI UHAPŠENI ZBOG PLJAČKE LUVRA! Velika akcija policije u Parizu: Poznato odakle su osumnjičeni, pomogao im KLJUČNI ČOVEK iz muzeja?!

Dvoje ljudi je uhapšeno zbog krađe dragulja iz muzeja Luvr u Parizu, prenose francuski mediji.
Prema pisanju lista „Le Parisien“, istraga spektakularne provale u muzej Luvr, koja se dogodila 18. oktobra, dostigla je odlučujuću prekretnicu. U subotu uveče, velika policijska operacija dovela je do hapšenja dvojice osumnjičenih, koji se sada nalaze u policijskom pritvoru.
Muškarci uhapšeni zbog pljačke Luvra
🚨 The moment the thieves fled the Louvre was caught on camera!— NEXTA (@nexta_tv) 23. октобар 2025.
The robbers left the museum using a lift and then escaped on scooters. 🛵💨 pic.twitter.com/D3xVW8maHe
Uhapšeni muškarci, obojica u tridesetim godinama i poreklom iz Pariza, sumnjiče se da su bili deo četvoročlane grupe koja je izvela provalu u najpoznatiji francuski muzej. Koristeći kamion s dizalicom, pljačkaši obučeni u žute prsluke i s motociklističkim kacigama razbili su prozor koji vodi do galerije Apolo, riznice u kojoj su izloženi dragulji francuske krune. Uz pomoć brusilica ukrali su kraljevsko blago koje je pripadalo francuskim vladarima, uključujući i caricu Evgeniju, suprugu Napoleona III.
Pomogao im pripadnik obezbeđenja?
The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien.— lone wolf (@MApodogan) 19. октобар 2025.
According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered. pic.twitter.com/DxEMURt0O5
Detektivi koji istražuju pljačku otkrili su dokaze koji upućuju na to da je reč o "inside job". Izvori bliski istrazi navode kako digitalni forenzički dokazi pokazuju da je jedan od pripadnika obezbeđenja muzela bio u kontaktu s osumnjičenima pre pljačke, a veruje se da je banda unapred dobila osetljive informacije o sistemz muzeja, piše "The Telegraph".
Autor: Iva Besarabić