SVE O BLAGU UKRADENOM IZ LUVRA: Evo šta su odneli lopovi i odakle su dragulji NEPROCENJIVE VREDNOSTI

Filmska pljačka neprocenjivih Napoleonovih dragulja iz galerije Apolon pariškog muzeja Luvr trajala je samo sedam minuta. Četvorica lopova uz južnu stranu zgrade smestili su kamion sa dizalicom i korpom, kao i merdevinama izvlačenje.

U akciju su krenuli u nedelju u 9.30 sati. Popeli su se na drugi sprat, provalivši uz pomoć brusilice i drugih električnih alata. U galeriji su razbili staklene izloge i zgrabili nakit. Alarmi su se upalili, ali pljačkaši su se već dali u bekstvo na motociklima.

Francusko ministarstvo kulture saopštilo je da je ukradeno osam komada nakita - ali ne i izuzetno vredna kruna supruge Napoleona III, carice Evgenije, koja je lopovima ispala pri bekstvu, a koja sadrži 1.354 dijamanta i 56 smaragda.

Odneli su tijaru, safirne minđuše i ogrlicu iz kolekcije nakita kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenz. Odneli su i tijaru i broš carice Evgenije, supruge Napoleona III, te smaragdnu ogrlicu i par smaragdnih minđuša carice Marije Lujze, kao i jedan broš carice Evgenije poznat kao relikvijski. Radi se o nakitu ukrašenom hiljadama dijamanata i drugim dragim kamenjem.

🇫🇷 According to the latest report from France’s Ministry of Culture, eight pieces of jewelry were stolen from the Louvre:



– a sapphire tiara,

– a necklace and earrings that once belonged to Dutch Queen Hortense de Beauharnais and later to French Queen Marie-Amélie,

– an emerald… pic.twitter.com/5SbHiuK593 — Visegrád 24 (@visegrad24) 19. октобар 2025.

Na razotkrivanju lopova radi više od 60 istražitelja, koji priznaju da vode trku s vremenom jer sav nakit lako može biti istopljen, a dragoceno kamenje prebrušeno i tako bi se sakrili tragove zločina, piše 24sata.hr.

Upravo se to dogodilo tijari koja je bila deo originalnog smaragdnog seta carice Marije Lujze, iako je vađenje smaragda iz nje bilo sasvim legalno.

Naime, venčani dar Napoleona svojoj drugoj supruzi u martu 1810. uključivao je tijaru, ogrlicu i minđuše. Raskošni set izradio je draguljar Fransoa-Rejno Nitot, a uključuje 32 smaragda i 1.138 dijamanata. Nakon što se Napoleonovo carstvo raspalo, Marija Lujza je originalni set ostavila rođaku, a on se prenosio generacijama njenih potomaka. Godine 1953. set je prodan draguljaru Van Klif & Arpels, nakon čega su smaragdi iz tijare prodati, odnosno povađeni, kako bi se od njih napravili ogrlica i minđuše za Evgeniju Livanos-Njarhos, brodarsku naslednicu i treću suprugu grčkog pomorskog tajkuna Stavrosa Njarhosa. Posle je američki kolekcionar u postojeće okvire tijare stavio tirkizno kamenje i ona je sada deo kolekcije Smitsonijan. Ogrlica i minđuše otuđene u nedeljnoj pljački, međutim, sačuvane su u izvornom obliku i prodane Luvru 2004. za navodno 3,7 miliona eura.

Broš carice Evgenije sa mašnom od srebra, zlata i dijamanata izvorno je činio kopču dijamantnog pojasa od 4.000 kamenčića. Nosila ga je samo u dva navrata. Evgenija je potom odlučila da preoblikuje pojas u broš i dala je jednom od svojih draguljara da ga oblikuje u raskošniji samostalni komad, dodajući kaskadne dijamantne rese.

Prema aukcijskoj kući Kristi, broš je 1887. godine kupio zlatar Emil Šlesinger za njujoršku pripadnicu visokog društva Karolin Astor na aukciji za 42.200 francuskih franaka. Broš je ostao u porodici Astor više od jednog veka dok ga Luvr nije kupio 2008. godine, plativši ga 6,72 miliona evra.

The French Crown Jewels that were at the Louvre. https://t.co/Sdou5HbQgy pic.twitter.com/DBb3SEG9QZ — Culture Explorer (@CultureExploreX) 19. октобар 2025.

Bisernu dijademu za Evgeniju izradio je draguljar Aleksandr-Gabrijel Lemoijer 1853., a sadrži 212 bisera i 1.998 dijamanata, dok se, na primer, relikvijski broš sastoji od 94 dijamanta, a uključuje 17. i 18. Mazarin dijamant, koje je kralju Luju XIV darovao bivši glavni ministar, kardinal Mazarin, 1661. godine.

Pljačka je obavljena neposredno pre nego što je u muzej stigla finansijska injekcija od 800 miliona evra koju je obećao predsednik Emanuel Makron. Ranije ove godine, zvaničnici Luvra su zatražili pomoć za bolju zaštitu umetničkih dela.

Francuska javnost je zgrožena jer ovo nije prva velika pljačka u tom muzeju.

Italijanski dekorater Vinčence Perudža, koji je kratko radio u muzeju, ukrao je "Mona Lizu" 1911. godine. U muzej je ušao kao radnik, a sliku je dve godine čuvao u svom domu u Firenci. Kasnije su ga uhapsili i sliku pronašli.

Još jedna zloglasna epizoda bila je 1956. godine, kada je posetilac bacio kamen na sliku, oštetivši boju blizu njenog levog lakta, nakon čega je delo izloženo iza zaštitnog stakla

Autor: Iva Besarabić