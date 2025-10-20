PLJAČKAŠI OSTAVILI JEDAN BITAN TRAG! Kako je izvedena spektakularna pljačka Luvra - Cure NOVI DETALJI: Mislim da su potcenili...

Muzej Luvr je ponovo jutros otvoren, dan nakon "pljačke veka" u kojoj su ukradeni neprocenjivi dragulji i nakit.

Pres služba muzeja Luvr je objavila da će ovo zdanje biti otvoreno za javnost u 9 časova ujutru, ali da će određeni delovi muzeja biti nedostupni. Nisu precizirali tačno na koje prostorije misle.

Galerija Apolo, koja je bila meta provalnika, čuva prestižnu kolekciju dragulja koji su pripadali porodici Napoleona Bonaparte.

U Galeriji Apolo se čuva nekoliko slika velikih umetnika, kao i kraljevska kolekcija dragulja i krunski dijamanti.

Ukradeno je ukupno osam dragulja "neprocenjive vrednosti", rekli su ranije zvaničnici.

Parizska javna tužiteljka ukazuje da su počinioci najverovatnije pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.

Emanuel Makron uverava da će ukradeni predmeti biti vraćeni i da će "počinioci biti izvedeni pred lice pravde".

- Sve radimo da se to postigne, da budu privedeni pravdi, pod rukovodstvom pariskog tužilaštva - rekao je Makron.

Da li je moguće prodati ukradeno blago?

Pored ogromne istorijske vrednosti, ukradeni predmeti imaju i veliku novčanu vrednost. Ali stručnjaci ističu da će prodaja i uopšte ostvarivanje zarade od njih biti veliki izazov.

Tijara carice Eugenije, smaragdne minđuše iz parature Marije Luize , ogrlica od safira kraljice Marije Amelije i broševi su među ukradenim predmetima.

- Ovi komadi predstavljaju vrhunac francuskog uticaja u svetu. Ukradena je istorija Francuske - rekao je za BFMTV istoričar Pjer Branda, šef odeljenja za nasleđe u Fondaciji Napoleon.

Kako stvari stoje, stručnjaci se slažu - svaki ukradeni komad nakita je nemoguće prodati takav kakav jeste.

Ovi Napoleonovi dragulji iz 19. veka ukrašeni su hiljadama dijamanata, smaragda, safira, bisera i zlata od 465 karata. Klasifikovani su i identifikovani i stoga se ne mogu prodati. Jedini način da se od njih zaradi novac bio bi da se svaki kamen demontira i proda pojedinačno.

- Lomili bi ih da bi odvojili dragulje, istopili plemenite metale i eventualno ponovo isekli na komade - rekao je Aleksandar Žikelo, aukcionar i predsednik kompanije Druo.

Ali za Aleksandra Žikela, to je veoma težak poduhvat.

- Mislim da su kriminalci donekle potcenili ovaj veoma komplikovan aspekt. To je prilično dug i komplikovan proces.

Međutim, prema rečima stručnjaka, nakit koji je odvojen od "kostura" izgubio bi većinu svoje vrednosti. Trenutno policija traga za četiri osobe, koje se nadaju da će ih pronaći pre nego što nakit bude oštećen.

Sedam minuta za spektakularnu pljačku

Incident se dogodio oko 9:30 ujutru, nakon što je muzej otvoren. Deo kriminalaca je stigao na skuterima, dok su drugi stigli u kamionu opremljenom dizalicom sa korpom. Kamion je bio postavljen ispod prozora Galerije Apolo kako bi lopovi mogli da uđu. Počeli su tako što su razbili prozor ugaonom brusilicom, a zatim su isto uradili sa dve vitrine sa nakitom.

Istovremeno, obezbeđenje je evakuisalo nekoliko prisutnih posetilaca. Počinioci su potom pobegli sa nakitom na skuterima.

Muzej je ostao zatvoren ceo dan dok su forenzički i tehnički policijski timovi sprovodili istragu.

Potraga za četiri osobe

Pariska javna tužiteljka Lor Bekuo saopštila je da istražitelji tragaju za četiri osobe. Ranije tog dana, novi ministar unutrašnjih poslova, Loran Nunjez, pomenuo je "tri ili četiri počinioca".

U vreme provale na licima su nosili maske, a jedan od njih je nosio žuti prsluk. Ovaj prsluk su kasnije pronašli istražitelji zahvaljujući izjavi jednog građanina.

Šta je ukradeno iz Luvra?

Ukupno je ukradeno osam komada nakita "neprocenjive vrednosti":

Tijara sa parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije

Ogrlica sa safirne parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije

Minđuše, iz para sa safirne parure kraljice Marije-Amelije i kraljice Hortenzije

Smaragdna ogrlica sa parure Marije-Luize

Par smaragdnih minđuša sa parure Marije-Luize

Broš

Tijara carice Eugenije

Veliki luk sa broša carice Eugenije

Parure su setovi nakita napravljenog u istom stilu.

Lopovi su takođe pokušali da ukradu deveti predmet, krunu carice Eugenije, ali su je ostavili tokom bekstva. Pronađena je oštećena.

Autor: D.Bošković