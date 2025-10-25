Luvr prebacio deo najvrednijeg nakita u centralnu banku Francuske: Pljačka otkrila slabosti u obezbeđenju muzeja

Pariski Luvr prebacio je deo najvrednijeg nakita iz svoje kolekcije u centralnu banku Francuske, preneo je francuski radio RTL, nakon smele pljačke koja je prošle nedelje izvedena usred dana, ukazavši na slabosti u obezbeđenju muzeja.

Transfer dela dragocenog nakita iz galerije Apolo izveden je u petak uz pratnju pripadnika tajne policije, naveo je RTL, pozivajući se na neimenovane izvore.

Centralna banka Francuske, u kojoj se čuvaju nacionalne rezerve zlata u sefu smeštenom 27 metara ispod zemlje, nalazi se samo 500 metara od Luvra, na desnoj obali Sene, preneo je Rojters.

Muzej Luvr i centralna banka Francuske za sada se nisu oglasili povodom ovih navoda.

Kradljivci su 19. oktobra odneli osam dragocenih komada nakita, čija vrednost se procenjuje na 102 miliona dolara, iz kolekcije smeštene u galeriji Apolo.

Četvorica kradljivaca su došli do muzeja na skuteru i u kamionetu.

Koristili su mehaničke merdevine montirane na vozilo kako bi se popeli do galerije.

Provalnici su razrezali sigurnosna stakla i odneli devet predmeta od neprocenjive kulturne vrednosti, a jedan od njih, kruna carice Eugenije, supruge Napoleona III, pronađena je na licu mesta, pri čemu se pretpostavlja da je ispala počiniocima tokom bekstva.

Predmeti potiču iz 19. veka i pripadali su francuskom plemstvu, a ukrašeni su hiljadama dijamanata i drugim dragim kamenjem.

Ta krađa otkrila je propuste u sistemu obezbeđenja najposećenijeg muzeja na svetu, navela je agencija.

Na saslušanju pred Komitetom Senata za kulturna pitanja, direktorka Luvra, Lorans de Kar, priznala je pre nekoliko dana da su postojali propusti u spoljašnjem sistemu nadzora i predložila nove mere, koje bi, između ostalog, uključivale postojanje policijske stanice u sklopu samog muzeja, preneli su francuski mediji.

Ona je dodala da je spoljni video-nadzor ispred muzeja neadekvatan, tako da dolazak pljačkaša nije unapred primećen, preneo je "Figaro".

pročitajte još OTKRIVENO STANJE POVREDE MARKA ARNAUTOVIĆA: Ovu informaciju su čekali svi navijači Crvene zvezde

Autor: Marija Radić