PLJAČKA LUVRA ZAVRŠILA U REKLAMI! Proizvođač liftova koji su koristili lopovi: 'Prenosi vaše dragocenosti tiho i brzo'

Nemačka kompanija, koja se nenamerno našla u središtu spektakularne pljačke u muzeju Luvr, nakon što je jedan od njenih liftova korišćen u krađi, odlučila je da iskoristi besplatnu reklamu i pokrene novu marketinšku kampanju.

Kompanija Böcker, sa sedištem u gradu Verne, objavila je na društvenim mrežama fotografiju svog poznatog lifta za nameštaj, koji se vidi kako se izdiže do balkona Galerije Apolon u Luvru.

Ispod slike stoji slogan: Kada morate da se krećete brzo.



U opisu proizvoda navodi se da Böcker Agilo „prenosi vaše dragocenosti do 400 kilograma brzinom od 42 metra u minutu — tiho kao šapat“.

U medijima se nedavno pojavio video na kojem se vidi kako lopovi beže upravo na toj mehaničkoj platformi, nakon što su ukrali nakit vredan 88 miliona evra - uključujući dijademe, ogrlice i broševe francuskih kraljeva i careva.

Direktor kompanije Aleksander Beker izjavio je za AFP da su, kada je postalo jasno da niko nije povređen, odlučili da situaciju okrenu u svoju korist „uz malo humora“.

- Naravno, zločin je potpuno neprihvatljiv, to je svima jasno - rekao je Beker i dodao:

- Ali ovo je bila prilika da se najpoznatiji muzej na svetu poveže s našim porodičnim biznisom i da privučemo malo pažnje.

Jedan korisnik na društvenim mrežama duhovito je prokomentarisao: "Vaša reklama je prava - krunska poruka!

Beker je rekao da je odmah prepoznao uređaj sa snimaka.

- Prodali smo ga pre nekoliko godina francuskom kupcu koji iznajmljuje ovu opremu u Parizu i okolini. Lopovi su zakazali demonstraciju prošle nedelje i tokom nje su ga ukrali.

Pljačka Luvra za 8 minuta

Lopovi su u nedelju, samo nekoliko minuta nakon otvaranja muzeja, izveli jednu od najbržih i najvrednijih pljački u istoriji Francuske - sve je trajalo osam minuta.

Direktorka Luvra, Lorans de Kar, priznala je da je došlo do ozbiljnog propusta u obezbeđenju:

- Nismo reagovali na vreme. Kamera na obodu muzeja bila je zastarela. Doživeli smo užasan neuspeh i preuzimam odgovornost.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Ninez izjavio je da "ima puno poverenje“ da će počinioci biti uhvaćeni, dok tužilaštvo sumnja da su radili po nalogu međunarodne kriminalne organizacije.

Autor: D.Bošković