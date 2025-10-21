Poznati pljačkaš ima svoju teoriju o pljački u Luvru: Evo koju sumanutu ideju predlaže lopovima

Jedan od najpoznatijih pljačkaša umetnina na svetu Majls Konor ocenio je danas da bi krađa koja se tokom vikenda dogodila u muzeju Luvr u Parizu mogla da bude "prokleto blizu" najskuplje muzejske pljačke u istoriji.

Konor, koji je 1980-ih godina ukrao Rembrantovu sliku iz Muzeja lepih umetnosti u Bostonu, rekao da će lopovi najverovatnije sačekati nekoliko godina, ukoliko žele da zarade od pljačke Luvra.

"Najbolje što mogu da urade ako žele da zarade od toga jeste da sačekaju nekoliko godina, a onda da neko, recimo advokat, pristupi muzeju i kaže: Imam ljude koji bi možda mogli da povrate predmete, ali rizikuju svoj život", rekao je Konor za ABC News, odgovarajući na pitanje kako bi lopovi mogli da unovče plen.

Konor procenjuje da bi nagrada za povraćaj ukradenih predmeta mogla da dostigne čak pet miliona dolara.

"Ja sam ukrao Rembranta iz MFA (Muzeja lepih umetnosti u Bostonu), to mi je bio cilj", rekao je Konor.

Objasnio je da je krađu izvršio kako bi koristio sliku kao "pregovarački čip" za smanjenje ili odbacivanje optužbi protiv njega.

"I uspelo je. I pored toga sam dobio 50.000 dolara nagrade jer sam ‘pronašao’ i vratio sliku muzeju", rekao je. Slika je vraćena preko njegovog prijatelja Al Dotolija, bivšeg menadžera Frenka Sinatre i Dion Vorvik.

Konor je rekao da bi bilo tragično ako bi ukradeni predmeti iz Luvra bili uništeni, imajući u vidu njihov istorijski značaj.

"To je ogromna kolekcija nezamenjivih artefakata. Nije samo vrednost u dragom kamenju, već u estetici, istoriji i značaju koji imaju za zemlju. Biće omraženi u celoj zemlji jer su ukrali nacionalno blago", zaključio je Konor.

Francuska policija saopštila je da su lopovi, maskirani kao građevinski radnici provalili u Luvr u nedelju i razbili vitrine u kojima se nalazilo istorijsko blago, uključujući nakit koji je pripadao Napoleonu I i njegovoj drugoj ženi, carici Mariji-Luizi.

Lopovi su pobegli motociklima, a istraga je u toku.

Autor: S.M.