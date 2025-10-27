Džordž Kluni oduševljen krađom u Luvru: Ponosan sam na te momke, to je za film

Holivudski glumac šaljivim tonom komentarisao je pljačku o muzeja o kojoj priča ceo svet.

Holivudski glumac Džordž Kluni je komentarisao nedavnu pljačku dragulja u Luvru, šaleći se da bi to moglo biti uključeno u nadolazeći film “Ocean’s 14”, u okviru franšize koja je proslavila prevarante i lopove.

“Ako ste profesionalni lopov kao ja, veoma ste ponosni na te momke”, rekao je Kluni s osmehom na premeri najnovijeg filma “Jay Kelly” na AFI Festu.

Kada je upitan da li bi pljačka u Luvru mogla završiti u filmu “Ocean’s 14”, Kluni je odgovorio kao iz topa.“Mislim da bi trebalo opljačkati Luvr”, rekao je glumac.

Pljačka se dogodila u nedjelju ujutru, kada su četiri osumnjičena ukrala osam predmeta vrednih preko 100 miliona dolara, a Kluni je zapanjen time kako su lopovi to izveli usred dana.

On je takođe otkrio da će “Ocean’s 14” verovatno početi sa snimanjem sledeće godine, sa originalnim zvezdama franšize.

U projekat su ponovo uključeni Džulija Roberts, Bred Pit, Met Dejmon…Prvobitna trilogija “Ocean’s” započela je 2001. godine sa hitom “Ocean’s Eleven”, koji je zaradio preko 450 miliona dolara globalno.Usledili su nastavci: “Ocean’s Twelve” (2004) sa 362 miliona i “Ocean’s Thirteen” (2007) sa 311 miliona dolara na svetskom nivou.

Autor: M.K.