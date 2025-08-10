AKTUELNO

Svet

STRAVIČNA SCENA U ODESI: Tri osobe poginule u eskploziji dok su plivale u zabranjenoj zoni

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Tri osobe poginule su dok su plivale u moru u regionu Odese kada su eksplodirala dva nepoznata objekta u zoni zabranjenoj za plivanje, navela je regionalna policija, preneli su danas ukrajinski mediji.

Na licu mesta su istražni i operativni timovi, stručnjaci za eksplozive i spasioci, prenela je agencija Ukrinform.

Kako je na Telegram kanalu naveo šef policijske službe regiona Odese, Oleg Kiper, incident se dogodio u oblastima Zatoka i Karolino-Bugaz.

- Tri život izgubljena su zbog nepoštovanja zabrane. Jedan muškarac smrtno je stradao u Karolino-Bugazu, a muškarac i žena poginuli su kod Zatoke. Svi oni stradali su u eksploziji nepoznatih predmeta dok su plivali u zonama gde je to zabranjeno - naveo je Kiper.

On je podsetio da u regionu Odese postoje 32 zone bezbedne za plivanje koje su prošle detaljnu inspekciju i u kojima nema opasnosti od mina u moru i na obali.

U mestu Zatoka u junu su dve osobe poginule u eksploziji nagazne mine, podsetio je Ukrinform.

Autor: Iva Besarabić

#Eksplozija

#Odesa

#Smrt

#Tragedija

#Ukrajina

