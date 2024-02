Pad ruskog drona izazvao požar u Odesi, najmanje 3 osobe poginule (FOTO)

Zbog pada oborenog ruskog drona u ukrajinskoj crnomorskoj luci Odesa izbio je požar u kojem su poginule tri osobe, saopštio je danas ukrajinski regionalni guverner Oleh Kiper.

Vojska Ukrajine je saopštila da je iznad Odese presrela devet dronova, ali da je jedan od njih pao na zgradu preduzeća u priobalnom delu Odese, izazvavši požar, prenosi Ukrinform. "Tri osobe su poginule od posledica neprijateljskog napada“, navela je vojska u objavi na Telegramu. U centralnom gradu Dnjepar ruski dron je udario u višespratnicu, a povređeno je osam ljudi, izjavio je guverner Dnjepropetrovske oblasti Serhi Lisak. On je napisao na Telegramu da je potraga trajala tokom cele noći i da možda još ima ljudi pod ruševinama, prenosi Rojters. Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija tokom noći lansirala 31 dron na Ukrajinu, a da je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila 23 drona.

#RussiaIsATerroristState



They call Odesa a ‘Russian city’ and then bomb it and its people. @MedvedevRussiaE @KremlinRussia_E https://t.co/RddyZ9kzcr