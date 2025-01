VELIKI POŽAR U HOTELU U ISTANBULU! Buktinja krenula iz kuhinje, IMA MRTVIH (VIDEO)

Tri osobe poginule su u požaru u hotelu u naselju Atasehir u Istanbulu, objavio je list Hurijet. Požar je izbio jutros oko 3.30 časova u podrumu hotela, u kojem se nalazi kuhinja.

List navodi da su poginuli gosti hotela.

Vatrogasci su evakuisali goste koji nisu mogli sami da izađu.

Turski kanal NTV javio je da je pet gostiju hospitalizovano zbog opekotina i udisanja dima, a potom je list Hurijet objavio da je troje hospitalizovanih preminulo.

⚡️ #LATEST — A Fire, suspected from gas leak, breaks out at the 5-star Wyndham Hotel in Istanbul pic.twitter.com/uM9MRAgZaH