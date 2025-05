Povredila me je, nije bilo prijatno: Gastoz shvatio da Anđela nema poverenja u njega, onda odmah skočila da se opravda! (VIDEO)

Otvorili sve karte o svom odnosu!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarala je sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom o njihovom odnosu. Anđela je priznala koliko joj znači što je počeo da je brani, iako je u pojedinim situacijama to i iznervira.

- Kad sam ušla u svađu sa Mićom rekla sam da je bezveze da se ubacuje on kad se mi znamo tri godine. Htela sam ja da pričam sa njim, nije mi trebala zaštita. Prija mi da je tu za mene i vidim da je tu za mene. Došlo je to prirodno i spontatno. Pre sam govorila da nema taj osećaj, on tad nije imao osećaj, a sad ga je dobio. Ja vidim da mu se povećavaju osećanja prema meni i raste mu osećaj da me zaštiti i to je prirodno. Drago mi je da je tako. Htela sam da vidim da ima osećaj - govorila je Anđela.

- Ali ti nemaš poverenje u mene - dodao je Gastoz.

- Bitno mi je bil da to vidim. On je imao ozbiljan pritisak kad smo bili u vezzi, pa Sofija, Sofi, Sandra i to nije radio. Njemu niko nije verovao da ima emocije prema meni, sumnjala sam i ja, a da je hteo da se dokaže tad bi to uradio. Stekao je osećaj i ja sam sigurna da je stekao taj osećaj - govorila je ona.

- Gastoze, pratili smo razgovor kod Darka prethodne nedelje i žestoko si joj zamerio kad ti je rekla da ti ne veruje. Koliko te je ona razočarala jer je pokazala sumnju? - pitala je voditeljka.

- Naš razgovor se odvijao, imali smo tri različita i morao sam da nađem nešto što bi moglo da me odvuče od onoga što je rekla i smirio sam se jer je to ono što mogu da prihvatim. Dok nisam izvukao zadnju dlaku nisam stao. U početku je vrdala, ali ako tako ne misliš ne možeš to ni da kažeš. Ja takva stvari nemam, nijedna devojka to ne može da kaže. U mom telefonu svašta ima, ali to je samo moj telefon. Malo me je to poremetilo, ali moram i ja da shvatim šta je doživela i da ne treba da je forsiram. Na osnovu njenih doživljaja iz ovih zidova i van moram da shvatim da devojka pametno razmišlja i ispravno i to treba da bude savet za devojke. Nije mi bilo prijatno, ali okej radimo na tome. Jeste me povredilo, ali prihvatio sam njeno izvini i zbog čega misli tako, a sa druge strane i treba tako da razmišlja. Ja mislim da sam ja njoj znao do znanja koliko bi mene povredilo kad ona ne bi imala poverenje u mene, jer je mene to zabolelo i mislim da treba da skopča u glavi kakve su moje emocije prema njoj - rekao je Gastoz.

- To nema veze sa njim, treba da izađemo i ja razmišljam o tome. Ja njega nisam slagala stvarno, ja sad razmišljam i u porukama šta pišem jer nisam prevazila taj momenat. Nije mi dao razlog da nemam poverenje u njega, nego ja imam problem sa poverenjem u ljude. Da li mi daje do znanja da grešim kad je on u pitanju da, ali treba da prevaziđem taj momenat - dodala je Anđela.

- Ja je razumem to je prirodan zent. Ja sam mnogo lud lik i meni sude po ambalaži. Što se mene tiče ja sam to prevazišao - poručio je Gastoz.

- Gastoze, Ena je rekla da je tvoj tip devojke, to je i Matora pokrenula i rekla da bi ti bio sa Enom. Je l' to tako? - pitala je Ivana Šopić.

- Ako Matora zna ko je moj tip devojke. Iz javnog života znaju ko su mi devojke, da kažem na kalup, imaju silikone, ali to znate - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić