Anđela i Gastoz ponovo u ljubavi: Uplovili u mirnu luku nakon haosa, progovorili o "Elitoviziji", sukobima i nagradama (VIDEO)

Otvorili sve karte, ali u svom stilu!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez. Naredni gosti bili su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.

- Kako se osećate? Da li ste se pomirili? - pitao je Munja.

- Odlučili smo da raskinemo i samo da imamo s*ksulane odnose - smejao se Gastoz.

- Maja vam je malo poremetila odnos, on nije stao uz tebe. Nisam hteo u to da se mešam, ali imate jedan od zdravijih odnosa. 60% kuće likuje i jedva čekate da se posvađate - dodao je Munja.

- On nekad ima svoje momente koji mene izlude, ne da me dovede u crveno nego u ljubičasto. Nekad izleti Gastoz i to me dovede do ludila kad priča o meni i njemu, a kad se vrati mislim što nije tako pričao. Uvek bude kako i jeste - govorila je Anđela.

- Pričali smo već o "Elitoviziji" da ste me oduševili, Sofija i Keti isto. Ja sam malo zakržljao, bunio me je početak pesme, a posle sam kreštao. Ona je bila na visini zadatka i pokidala je - govorio je Gastoz.

- Da li ti prija SMS pobeda? - pitao je Terza.

- Da, to se kao vrednuje jer je novčano. Znam da ona i ja imamo podršku, zajedno smo i priči... Ne znam da kažem da li je očekivano ili ne, ali drago mi je - rekao je on.

- Nisam skromna, ali što se tiče ove "Elitovizije" trudim se da budem objektivna. Ja sam treći put učesnik, jesam bila visoko plasirana, ali nikad nisam odnela nagradu na "Elitoviziji". Hvala svima, kome ne bi bilo drago? - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić