Ponovo u ljubavi: Ena i Peja progovorili o svojim osećanjima, posle haosa sigurni u svoju vezu! (VIDEO)

Otvorili karte u svojim emocijama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Jovana Pejića Peju.

- Prestani da filozofiraš nego kratko odgovori da li želiš da budeš sa Enom u vezi? - glasilo je pitanje.

- Da, želim. Ne želim da stavljamo neke stvari pod tepih. Ja treba da promenim neke stvari i da stavljam druge devojke ispred Ene. Ona je za mene jedini izbor u kući i tako će ostati. Ja filozofiram jer volim da raspravim neke stvari. Kad se postavi pitanje da se vucara sa drugim momcima ja njoj verujem jer znam da sam ja njen jedini izbor. Filozofiramo oboje, a ne možemo jedno bez drugog - rekao je Peja.

- Ja tako uradim iz inata i pravim se da me je baš briga, želim da sačuvam svoj ego. To je moj odbrambedni mehanizam. Jasno je do koga je i meni stalo i važno je da on zna. Meni je baš stalo i ja sam to dokazala boreći se, ne samo da se veza desi, nego i posle toga. Ja sam se radovala ovoj izolaciji jer je i to moj odbrambeni mehanizam. Ja njemu mogu da vratim i radovala sam se izolaciji jer je to bili ili-ili... Poješće nešto sa njom, klip će da izađe i ja ću da ga obrišem kao da nije postojao. Ja ću uvek da volim više sebe. Može da bude i drugo ili, a to je da mi dokaže kao što je sinoć. On se ponaša divno, kao da je sve vreme u vezi sa mnom. Smatram od početka da ga ne interesuje, samo me je iznervirala tema, a ne moja nesigurnost - pričala je Ena Čoli.

- Ona je izabrala najslabiju kariku da može da radi sa njim. Ona je bipolarna, njoj treba ljubav tri puta dnevno. Možeš da filozofiraš, a ona je žena koja pravi zavadu za 10 minuta sa troje ljudi. Ti njega sve vreme upozoravaš, imaš i pravo jer ne radi šta treba. Ona svaki put kad spomene drugog frajera znači da treba da radi nešto - dodao je Kadra.

Autor: A. Nikolić