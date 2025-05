Jedva dočekali da joj vide leđa? Ana i Korda otkrili kako se osećaju nakon što je Rada Vasić napustila Elitu (VIDEO)

Otvorili karte o svom odnosu!

Novinar Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anom Nikolić i Stefanom Kordom. Ana je na samom početku progovorila o boravku u "Eliti" njene majke Rade Vasić.

- Nije mi svejedno, teško mi je. Kad sam videla mamu ovde na vratima bilo mi je teško, znala sam da je bolesna. To je prava majka, došla je da me podrži, da me izvuče iz neke situacije koju ona na podržava - govorila je Ana.

- Ti je na kraju ništa nisi poslušala i na kraju si je prevarila - dodao je Joca.

- Poslušala sam je tri nedelje, ali emocije su uradile svoje. Nisam jedva čekala da ode, teško sam to podnela. Mi ležimo u krevetu zajedno, ali ništa nismo još imali - nastavila je Ana.

- Ja sam to što jesam, Radi se nisam uvlačio u d*pe. Ja sam napolju bio uz nju, išao po lekarima i 24 sata radio šta god da joj treba. Kad sam malo bolje razmislio o celoj situaciji kajem se zbog svega što sam uradio, to sam joj više puta rekao. Nisam trebao tako da se ponašam i da iznosim takve stvari jer su oni uvek bili tu za mene i primili su me u kuću. Vratio sam im na ružan način, sebe ne opravdavam i da mogu da vratim vreme to nikad ne bih uradio - pričao je Korda.

- Da li misliš da ti je Rada pred izlazak iz "Elite" sve oprostila? - upitao je Joca novinar.

- Videćemo - odgovorio je Stefan.

- Ne verujem, ona poštuje svoju reč i uvek je u kući bila dominantija i vodila je glavnu reč - rekla je Ana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić