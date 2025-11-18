HOROR U ZVORNIKU! Pokušao da ubije majku i sestru, zadao im više uboda nožem

Zvornička policija uhapsila je S.B. (29) zbog sumnje da je pokušao ubiti majku i sestru, koje je izbo nožem.

Zločin se dogodio oko dva sata iza ponoći. Sve je započelo u njihovoj porodičnoj kući u Zvorniku gdje je S.B. napao majku i ubo je nožem. Nesrećna žena počela je da beži. Izašla je iz kuće i sin je krenuo za njom. Sustigao je na putu i nastavio da joj nanosi ubode nožem.

U sukob se umešala i njegova sestra koja je pokušala da odbrani majku, pri čemu je i sama ranjena. Kako saznajemo njene povrede nisu opasne po život. Sestra je odmah pozvala i policiju koja je uhapsila napadača i sprovela ga na dalju kriminalističku obradu.

U Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini navode da je S.B. osumnjičen za pokušaj teškog ubistva, pri čemu su dvije osobe zadobile povrede hladnim oružjem.

”Od strane ovlaštenih službenih lica PU Zvornik i dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini je obavljen uviđaj na licu mjesta, te izuzeti tragovi koji mogu služiti u daljem toku postupka. S. B. je lišen slobode i nakon što što bude ispitan u prostorijama tužilaštva biće donesena odluka o stavljanju prijedloga za određivanje pritvora”, saopštilo je OJT Bijeljina.

Više informacija u policiji i tužilaštvu nisu željeli da otkrivaju.

Nezvanično saznajemo da S.B. prolazi kroz policijske evidencije kao osoba sklona zloupotrebi narkotika.

Autor: Jovana Nerić