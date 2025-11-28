AKTUELNO

Region

IZBODENA ČASNA SESTRA! Horor u Zagrebu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

U petak popodne u Zagrebu napadnuta je časna sestra, koja je povređena oštrim predmetom.

U petak popodne u Zagrebu je napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, povređena oštrim predmetom, potvrdila je zagrebačka policija za Index.

Ona je odmah prevezena u zagrebačku bolnicu gde se nalazi na lečenju. Nakon prijema pacijentkinje, bolnica je o svemu obavestila policiju. Policijska uprava Zagreba potvrdila je da je primila prijavu o povređenoj ženskoj osobi.

Trenutno nema više zvaničnih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini povreda, a istraga je u toku.

Autor: A.A.

#Horor

#Zagreb

#časna sestra

