RUŠIĆE SE VJESNIK! Neboder u Zagrebu posle stravičnog požara IDE U ZABORAV, odluka posle detaljne analize

Zgrada Vjesnika u Zagrebu, koja je uništena u stravičnom požaru prošle sedmice, najverovatnije će biti srušena.

Ministar prostornog uređenja, građevinarstva i državne imovine Branko Bačić rekao je na sastanku koji je danas održan u Zagrebu da će "zgradu biti potrebno ukloniti".

"Izveštaje koje smo dobili možemo prezentovati kroz zaključak Centra za potresno inženjerstvo. Definitivno je potrebno krenuti s uklanjanjem konstrukcije Vjesnika", rekao je minitar.

Bačić je naveo kako treba izraditi projekt rušenja, nakon čega će krenuti proces javne nabavke, a onda i rušenje.

Profesor Mario Uroš obrazložio je odluku.

- Jutros smo predali izveštaj, dugo je rađeno s našeg aspekta jer je ovo bio kratak period. Hteli smo biti apsolutno sigurni u našu odluku, pa se nadam da će sve ići u tom smeru. Hteli smo dati priliku zgradi i neboderu, možda i da se može obnoviti. Ali, sve što smo obradili u zadnjih četiri, pet dana, hvala svima koji su nam pomogli u tome, zaključaj je takav da je potrebno što hitnije i uklanjanje nebodera. Sve pokazuje na ozbiljna statična oštećenja u konstrukciji. Usled visokih temperatura javila su se i fizička oštećenja na stupovima. Oštetio se i istočni deo nebodera. Takva gola konstrukcija je trenutačno podložna vlaženju, kiši, što može stvoriti hemijsku reakciju te se širi beton i koji može puknuti. Čim dalje ovakva konstrukcija stoji, može doći i do urušavanja nebodera.

