Drama u Zagrebu se nastavlja: Opasno prilaziti zgradi Vjesnika nakon požara, čeka se preciznija procena

Trenutno je opasno prilaziti zgradi Vjesnika u Zagrebu nakon požara, izjavio je danas Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno (antiseizmičko) inženjerstvo.

Neophodna je precizna procena stanja.

Nakon što je pre nekoliko dana izgoreo neboder Vjesnika, statičari su obavili pregled zgrade, a Mario Uroš je na konferenciji za medije rekao da je zgrada trenutno opasna i da joj se ne sme približavati dok se ne utvrdi njena stvarna stabilnost, preneo je zagrebački Jutarnji list.

"Napravili smo monitoring stanja i konstrukcije. Pratimo pukotine na zgradi dronovima. Sledeći koraci su postavljanje mernih uređaja kako bismo u roku od nekoliko dana mogli da saznamo i stvarno stanje konstrukcije", rekao je Uroš.

Istakao je da će nalazi odrediti kakve će biti mere oko zgrade, odnosno hoće li se one produžiti ili prilagoditi s obzirom na to da je reč o frekventnoj lokaciji u Zagrebu.

"Zgrada je opasna, ne sme joj se prilaziti. Nema ulaska u zgradu i zato je ključno da odredimo pravo stanje. Kontinuirano radimo monitoring kako nam ništa ne bi promaklo", rekao je i ponovio da je nužna precizna procena da bi se zaštitile osobe koje sprovode kriminalističko istraživanje.

Autor: Marija Radić