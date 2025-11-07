OGLASILA SE HRVATSKA POLICIJA NA USTAŠKE POKLIČE U ZAGREBU: Sprečili smo moguće nezakonito ponašanje ispred Srpskog kulturnog centra

Hrvatska policija saopštila je večeras da je "sprečila moguće nezakonito ponašanje", nakon incidenta koji se dogodio večeras u Zagrebu, kada je grupa od 50 do 100 maskiranih muškaraca uzvikivala ustaški poklič "za dom spremni" ispred Srpskog kulturnog centra gde se otvarala izložba.

U saopštenju se precizira da su večeras, oko 18:40 časova, u centru Zagreba u Preradovićevoj ulici, policajci "sprečili moguće nezakonito ponašanje veće grupe maskiranih muškaraca koji su se okupili u prostoru gde se otvarala izložba u okviru Dana srpske kulture", prenosi Index.hr.

Dodaje da su se "nakon određenog vremena, okupljeni razišli, a da je događaj održan po programu".

Policija ce, kako je saopšteno, "na osnovu raspoloživih snimaka analizirati da li je bilo nezakonitog ponašanja pojedinaca i, u skladu sa nalazima, preduzeti dalje mere i radnje iz svoje nadležnosti".

Kada se ova grupa razilazila policija je neke od njih proverila, a neke je uhvatila u okolnim ulicama, ali u saopštenju se nisu izjasnili o ovome, navodi Index.hr.

Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se danas ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".

Maskirani muškarci pevali i pesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije.

U Srpskom kulturnom centru u zagrebu održava se izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u okviru ovogodišnjih Dana srpske kulture.

Autor: Iva Besarabić