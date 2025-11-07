AKTUELNO

DRAMA ISPRED SRPSKOG KULTURNOG CENTRA U ZAGREBU! 50-ak maskiranih muškaraca uzvikivalo 'Za dom spremni', intervenisala interventna jedinica

Izvor: Jutarnji.hr/Index.hr

Večeras je u Preradovićevoj ulici u Zagrebu policija sprečila maskirane muškarce s kapuljačama da uđu u Srpski kulturni centar gde je otvorena izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", događaj koji označava početak Dana srpske kulture.

Radi se o istoj manifestaciji na koju su, prema rečima organizatora, u Splitu pokušali da spreče nasiljem i govorom mržnje, zbog čega je policija pritvorila devet osoba.

Kako se nezvanično saznaje, tokom dana se među navijačkim grupama širio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije. U jednom trenutku pojavili su se muškarci u crnim kapuljačama, koji su pokušali da uđu u prostorije, ali su u tome sprečeni.

Nakon toga počeli su da skandiraju "Nezavisna država Hrvatska".

Kako prenosi Index.hr, bilo je okupljeno oko 50 muškaraca.

U jednom trenutku je jedan od maskiranih mladića pljunuo Indexovu fotoreporterku.

Nakon što su otpevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skadirali "Za dom spremni", otišli su s mesta događaja.

Autor: S.M.

