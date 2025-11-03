NAPADNUTI SRBI U SPLITU: 50 maskiranih navijača Torcide upalo na Dane srpske kulture, skandirali ZA DOM SPREMNI!

Navijači Torcide, njih 50 u crnom prekinuli su program Srpskog kulturnog društva Prosveta u Splitu i skandirali: "Za dom spremni". Manifestacija je otkazana.

U prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu večeras se dogodio incident tokom obeležavanja Dana srpske kulture, koje je organizovalo Srpsko kulturno društvo Prosveta.

Rekli su članovima Prosvete da tamo "ne mogu da održe nastup" i da "nema mesta takvom programu u mesecu kada se obeležava pad Vukovara".

- Ovo je bila veoma neugodna situacija. Nismo želeli da ulazimo ni u kakve rasprave ni sukobe, jednostavno smo se skupili i otišli - rekao je jedan od učesnika događaja, dodajući kako "u današnjoj atmosferi, nažalost, ovakve situacije više i ne iznenađuju".

Manifestacija Dana srpske kulture trebala je da se održi od 3. novembra do 1. decembra, a uključuje muzičke i dramske nastupe, izložbe, folklorna izvođenja i prezentaciju tradicionalne srpske kuhinje.

Iz Prosvete su potvrdili da su o incidentu obavestili policiju. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su primili prijavu i da je u toku prikupljanje informacija o svim okolnostima događaja.

Program je prekinut nakon što je, kako se saznaje, u prostorije ušla grupa od pedesetak muškaraca odevenih u crno, za koje se navodi da su pripadnici navijačke grupe Torcida.

Kulturno veče trebalo je da počne u 19 sati, a u sklopu programa bili su planirani nastupi pevačkog zbora, dramske sekcije, violinistkinje kao i mladog plesno-pevačkog ansambla iz Novog Sada koji čine učenici gimnazije.

Upali u prostorije, program otkazan

Međutim, događaj je prekinut pre početka. Svedoci navode za Dalmatinski portal da su oko 18 sati u prostorije kotara upali muškarci u crnim majicama i kapama, među kojima su dvojica starijih izgledala kao da predvode grupu.

Autor: Dalibor Stankov