AKTUELNO

Region

HAOS U CENTRU ZAGREBA! Interventna policija sprečila napad: Maskirani muškarci pokušali da upadnu u SRPSKI KULTURNI CENTAR

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

U Preradovićevoj ulici, u samom centru Zagreba, pripadnici interventne policije večeras su sprečili maskirane muškarce s kapuljačama da uđu u prostorije Srpskog kulturnog centra, gde se otvara izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", kojom počinju Dani srpske kulture.

Radi se o istoj manifestaciji na koju su, prema rečima organizatora, u Splitu pokušali da spreče nasiljem i govorom mržnje, zbog čega je policija pritvorila devet osoba.

Kako se nezvanično saznaje, tokom dana se među navijačkim grupama širio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije. U jednom trenutku pojavili su se muškarci u crnim kapuljačama, koji su pokušali da uđu u prostorije, ali su u tome sprečeni.

Nakon toga počeli su da skandiraju "Nezavisna država Hrvatska".

Kako prenosi Index.hr, bilo je okupljeno oko 50 muškaraca.

U jednom trenutku je jedan od maskiranih mladića pljunuo Indexovu fotoreporterku.

Nakon što su otpevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skadirali "Za dom spremni", otišli su s mesta događaja.

Autor: Iva Besarabić

#Hrvatska

#Interventna

#Policija

#Srpski kulturni centar

#Zagreb

POVEZANE VESTI

Politika

BLOKADERI POKUŠALI DA UĐU U ZGRADU BIA! Policija ih u tome sprečila: Ponovo prave haos na ulicama Beograda

Politika

OGLASILA SE PU U NOVOM SADU: Nije istina da je policija sprečila odbornike iz opozicionih stranaka da uđu u Skupštinu grada

Region

BRUTALAN NAPAD U CENTRU ZAGREBA! Prebijena dvojica muškaraca! Desetak maskiranih uletelo sa palicama u kafić, nastao je LOM!

Hronika

POTUKLE SE DEVOJČICE, MAJKE DOHVATILE NOŽEVE I KRENULE U NAPAD: Potpuni haos u centru Požarevca, intervenisala policija

Region

DRAMA U CENTRU ZAGREBA: Kombi vozio unazad i udario ženu! Vozilo podignuto uz pomoć velikih vazdušnih jastuka

Društvo

Patrijarh Porfirije osveštao prostorije Srpskog kulturnog centra u Osijeku: Posebno sam emotivno ganut kada dolazim u ove krajeve