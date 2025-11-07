'O HRVATSKA O HRVATSKA NEZAVISNA DRŽAVA' Novi snimak drame ispred Srpskog kulturnog centra: Došlo 50 maskiranih huligana, SVE PUNO INTERVENTNE POLICIJE (VIDEO)

Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se u petak uveče ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".

Maskirani muškarci pevali su i pesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije, prenosi HRT.

Interventna policija i dalje pristiže ispred Srpskog kulturnog centra i blokira prilazak. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak okupljenih huligana.

U Srpskom kulturnom centru u Zagrebu održava se izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u okviru ovogodišnjih Dana srpske kulture.

Okupljeni su se u jednom trenutku udaljili, a neki su kasnije bili legitimisani.

Srpskom kulturnom centru, gde se održava otvaranje izložbe, više niko ne može da priđe, javljaju lokalni portali. Sve je puno interventne policije, i dalje dolazi još policijskih vozila. Ima i nešto pripadnika specijalne policije.

07.11.2025🇭🇷Info BBB: 60 of us BBB came in front of the cultural center in Zagreb where the Serbian art exhibition was, this is the month when in Croatia we remember the anniversary of Vukovar and we do not want Serbs and their culture, a few days ago the same thing happened in… pic.twitter.com/2lXjwm7SDK — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) 07. новембар 2025.

Kako neslužbeno prenosi Jutarnji list, tokom dana je među navijačkim grupama i BBB kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije.

Autor: Iva Besarabić