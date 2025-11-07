AKTUELNO

Region

'O HRVATSKA O HRVATSKA NEZAVISNA DRŽAVA' Novi snimak drame ispred Srpskog kulturnog centra: Došlo 50 maskiranih huligana, SVE PUNO INTERVENTNE POLICIJE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Jutarnji.hr, Foto: Printscreen YouTube/Glas Istre ||

Pedesetak maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, okupilo se u petak uveče ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gde se održava izložba u okviru Dana srpske kulture i uzvikivali ustaški poklič "Za dom spremni".

Maskirani muškarci pevali su i pesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država", a razišli su se nakon dolaska interventne policije, prenosi HRT.

Interventna policija i dalje pristiže ispred Srpskog kulturnog centra i blokira prilazak. Na društvenim mrežama se pojavio i snimak okupljenih huligana.

U Srpskom kulturnom centru u Zagrebu održava se izložba "Efemeris - legat Dejana Medakovića", u okviru ovogodišnjih Dana srpske kulture.

Okupljeni su se u jednom trenutku udaljili, a neki su kasnije bili legitimisani.

Srpskom kulturnom centru, gde se održava otvaranje izložbe, više niko ne može da priđe, javljaju lokalni portali. Sve je puno interventne policije, i dalje dolazi još policijskih vozila. Ima i nešto pripadnika specijalne policije.

Kako neslužbeno prenosi Jutarnji list, tokom dana je među navijačkim grupama i BBB kružio poziv da se okupe u Preradovićevoj ulici, zbog čega je stigao veliki broj pripadnika interventne policije.

Autor: Iva Besarabić

#Dom srpske kulture

#Hrvatska

#Interventna policija

#Policija

#huligani

POVEZANE VESTI

Politika

'POKUŠALI SU DA, UZ PEVANJE USTAŠKIH PESAMA, ZASTRAŠE PRIPADNIKE SRPSKE ZAJEDNICE' Đurić o incidentu u Zagrebu: Očekuјemo od instituciјa Hrvatske da p

Region

DRAMA ISPRED SRPSKOG KULTURNOG CENTRA U ZAGREBU! 50-ak maskiranih muškaraca uzvikivalo 'Za dom spremni', intervenisala interventna jedinica

Politika

NAPADNUTI SRBI U SPLITU: 50 maskiranih navijača Torcide upalo na Dane srpske kulture, skandirali ZA DOM SPREMNI!

Politika

SRAMNO FAŠISTIČKO DIVLJANJE U HRVATSKOJ Orilo se 'Za dom spremni' i 'Ajmo, ustaše' - ETO KAKO IZGLEDA VLADAVINA PRAVA U EVROPI

Politika

FAŠISTIČKO ORGIJANJE NA UTAKMICI U HRVATSKOJ: Posle Topsona, sramne scene na utakmici Hajduk-Istra!

Region

HAOS U CENTRU ZAGREBA! Interventna policija sprečila napad: Maskirani muškarci pokušali da upadnu u SRPSKI KULTURNI CENTAR