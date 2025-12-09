AKTUELNO

Hronika

Uhapšen zaposleni u JP 'Srbijašume' zbog zloupotrebe položaja - falsifikovao dokumenta i sakrio skoro 1.500 kubika drveta

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala Službe za suzbijanje kriminala UKP i JP „Srbijašume“, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. A. (1974), zaposlenog u Šumskoj upravi Aleksinac, JP „Srbijašume“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Prema navodima istrage, sumnja se da je osumnjičeni, zloupotrebivši svoja službena ovlašćenja, radi prikrivanja nezakonito stečenih drvnih sortimenata, sačinio 63 propratnice na količinu od 1.469,73 kubna metra drvnih sortimenata, ukupne vrednosti oko 6.692.246 dinara. U dokumentima je unosio neistinite podatke o katastarskim parcelama i vlasnicima, bez njihovog znanja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksinac

#Korupcija

#MUP

#Niš

#Srbijašume

#Uhapšen

#ekološki kriminal

#falsifikovanje isprave

#zloupotreba položaja

POVEZANE VESTI

Hronika

NA PREVARU ZGRNULI 1.790.000 DINARA: Uhapšena dvojica muškaraca zbog zloupotrebe službenog položaja u Nišu

Hronika

MUP: Uhapšen osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja u KPZ u Nišu

Hronika

UHAPŠEN BIVŠI POMOĆNIK GRADONAČELNIKA LESKOVCA I JOŠ PETORO: Pogledate kako je UKP hapsio Leskovčane zbog korupcije (FOTO+VIDEO)

Hronika

AKCIJA POLICIJE U LESKOVCU! Uhapšen bivši pomoćnik gradonačelnika i predsednik mesne zajednice

Hronika

NOVA HAPŠENJA! NASTAVLJA SE BORBA PROTIV KORUPCIJE: Pali službenik Uprave granične policije i šumar, evo za šta se terete

Hronika

UHAPŠENA RADNICA DOMA ZA ODRASLE U LESKOVCU: Novac od starih i bolesnih ukrala da plati sebi odmor i nameštaj!