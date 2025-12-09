Uhapšen zaposleni u JP 'Srbijašume' zbog zloupotrebe položaja - falsifikovao dokumenta i sakrio skoro 1.500 kubika drveta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala Službe za suzbijanje kriminala UKP i JP „Srbijašume“, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. A. (1974), zaposlenog u Šumskoj upravi Aleksinac, JP „Srbijašume“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.

Prema navodima istrage, sumnja se da je osumnjičeni, zloupotrebivši svoja službena ovlašćenja, radi prikrivanja nezakonito stečenih drvnih sortimenata, sačinio 63 propratnice na količinu od 1.469,73 kubna metra drvnih sortimenata, ukupne vrednosti oko 6.692.246 dinara. U dokumentima je unosio neistinite podatke o katastarskim parcelama i vlasnicima, bez njihovog znanja.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

