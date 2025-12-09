AKTUELNO

Hronika

DRAMA U NOVOM PAZARU: Maloletnik bez dozvole kombijem polupao izloge i udario policajca!

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Policija u Novom Pazaru, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, podnela je krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjaka iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se navodi, maloletnik se sumnjiči da sinoć, oko 20.30 časova, nije poslušao naređenje saobraćajnog policajca da zaustavi kombi koji je vozio, već je nastavio kretanje i tom prilikom udario u dva parkirana vozila i izlog marketa, pri čemu je lakše povređen.

Dalje se sumnja da je udario jednog od policajaca koji su postupali i uputio im pretnje. Kontrolom je utvrđeno da je sedamnaestogodišnjak upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Autor: Dalibor Stankov

#Izlog

#Novi Pazar

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Tužilaštvo

#bez dozvole

#kombi

#krivična prijava

#maloletnik

POVEZANE VESTI

Hronika

VOZIO BEZ DOZVOLE I NAPAO POLICIЈU: Krivična protiv tinejdžera iz Novog Pazara

Hronika

NAPAO POLICAJCA, PA ODBIO ALKOTEST Muškarac uhapšen u Čačku, čeka ga krivična prijava

Hronika

Krivična prijava protiv mladića koji je napao policajca u Novom Sadu

Hronika

NEZAPAMĆEN HAOS NA LINIJI 17! Tukao i pljuvao putnike, a onda se 'uhvatio' za pištolj policajca

Beograd

DRAMA U AUTOBUSU U BEOGRADU: Udarao i pljuvao putnike, a kada je došla policija izbio HAOS

Region

POMAHNITALI SUPRUŽNICI NAPALI POLICAJCE:Nesvakidašnji događaj u Rožajama, upotrebljene pesnice i sprej