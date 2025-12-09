DRAMA U NOVOM PAZARU: Maloletnik bez dozvole kombijem polupao izloge i udario policajca!

Policija u Novom Pazaru, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, podnela je krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjaka iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se navodi, maloletnik se sumnjiči da sinoć, oko 20.30 časova, nije poslušao naređenje saobraćajnog policajca da zaustavi kombi koji je vozio, već je nastavio kretanje i tom prilikom udario u dva parkirana vozila i izlog marketa, pri čemu je lakše povređen.

Dalje se sumnja da je udario jednog od policajaca koji su postupali i uputio im pretnje. Kontrolom je utvrđeno da je sedamnaestogodišnjak upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Autor: Dalibor Stankov