'JA SAM MAJKA KOJA JE KORAČALA ZA SANDUKOM SVOG SINA' Nakon ročišta osumnjičenom se oglasila majka Alekse koji je ubijen na proslavi 18. rođendana

"Ova tragedija predstavlja bol koja se u psihijatriji nalazi na najvišoj lestvici bola u životu. Kao majka koja je koračala za sandukom pokojnog sina imam samo jedan cilj, a to je pravda. Molim vas da Aleksino ime ne ostane samo broj, nego da dobije pravdu," rekla je u završnoj reči Dragana, majka Alekse Stojmenovića (26).

Aleksa je nastradao 16.maja 2021. godine u tuči na proslavi 18 rođendana u restoranu "Oaza" u Aleksincu.

Ona je, prilikom iznošenja završne reči na suđenju optuženima za ubistvo, istakla i ponašanje porodice okrivljenog Ognjena nakon tragedije ističući da nisu pokazali empatiju.

- Prvi put sam u emisiji na televiziji videla snimak tuče sa rođendana. U emisijama su prikazivali snimak sa rođendana, nisu nam dali da u miru ožalimo svoje dete. Morala sam da na televiziji gledam i slušam sadržinu ovog obdukcionog zapisnika. To su sve otežavajuće okolnosti, nema nikakve olakšavajuće okolnosti - rekla je Dragana.

Kobna proslava 18. rođendana

Tuča u Aleksincu u kojoj je nastradao Aleksa Stojmenović desila se na proslavi 18. rođendana u kafani "Oaza" u tom gradu kojoj su kao gosti prisustvovali i Aleksa i Ognjen.

U toku tuče Aleksa je zadobio udarac u vrat koji je, kao se sumnja, izazvao krvarenje u moždanom stablu i prestanak rada srca i disanja, usled čega je preminuo u bolnici.

Zaprećeno 12 godina zatvora

Ognjen Petković je optužen da je počinio krivično delo teška telesna povreda sa smrtnim ishodom, za koje je zaprećena kazna od dve do 12 godina zatvora. Na teret mu se stavlja da je krivično delo počinio u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne i bitno.

Optuženi Petković je ranije, prilikom saslušanja na suđenju, rekao da ostaje pri svojoj izjavi iz istrage da Aleksi nije zadao kobni udarac, i zatražio da pojasni deo svog iskaza datog u tužilaštvu koji je, kako je rekao, pogrešno protumačen kao priznanje.

Za učešće u tuči kažnjen sa 200.000 dinara

Optužnicom su bili obuhvaćena i dvojica mladića - Zoran Trajković i Miloš Stanković, koji su osumnjičeni samo za učestvovanje u tuči, za šta je predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine.

Inače, Stanković je sklopio sporazum sa tužilaštvom o priznanju krivičnog dela, te je protiv njega postupak izdvojen. On je kažnjen novčanom kaznom od 200.000 dinara.

Završne reči

Više javno tužilaštvo u Nišu zatražilo je kaznu od najmanje devet godina zatvora za Ognjena Petkovića (21) iz Aleksinca, optuženog da je 16. maja 2021. godine u tuči na proslavi 18. rođendana u restoranu "Oaza" Aleksi Stojmenoviću (26) naneo povredu od koje je preminuo u bolnici.

Obrana okrivljenog, zatražila je oslobađajuću kaznu jer u izvedenim dokazima nije utvrđena krivica.

Više javno tužilaštvo zatražilo je kaznu od najmanje godinu dana za Zorana Trajkovića kome se na teret stavlja samo učestvovanje u tuči dok je njegov branilac predložio uslovnu kaznu ukazujući na to da je Milošu Stankoviću, koji je bio inicijator tuče, omogućeno da sa tužilaštvom sklopi sporazum o priznanju krivice i plati samo novčanu kaznu te da "ne bi bilo fer" da se Trajkoviću izrekne zatvorska kazna za učestvovanje u događaju koji on nije inicirao.

Autor: S.M.