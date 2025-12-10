AKTUELNO

Mrtav pijan razbijao čaše po kući, pa pretukao sestru i oca: Užas kod Obrenovca

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Policija u Obrenovcu uhapsila je u nedelju J. B. (29) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Grabovcu počinio nasilje u porodici.

J. B. je u pijanom stanju, nakon svađe sa sestrom J. B. (35) i ocem A. B. (58), počeo da lomi čaše po kući.Zatim je sestri zadao više udaraca u predelu lica i glave, nakon čega je nasrnuo i na oca, kog je gurnuo, pa se ovaj posekao na razbijeno staklo.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava.

Autor: A.A.

