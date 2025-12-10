ŽENA SNIMILA NAPADAČA NA VUKA BAJRUŠEVIĆA?! Isplivali novi detalji pucnjave na Vračaru u kojoj je ranjen prva žrtva otmice 'zemunskog klana'!

Neidentifikovani napadač koji je 10. decembra u jednom lokalu na Vračaru pucao i ranio prvu žrtvu otmice "zemunskog klana" Vuka Bajruševića (50) snimljen je mobilnim telefonom nakon pucnjave i to od strane slučajne prolaznice koja se zadesila u ovom beogradskom kvartu, saznaje Kurir!

Slučajno snimila napadača

- Kada je maskirani napadač koji je na sebi, navodno, imao neku crnu maramu, fantomku i kapuljaču preko glave istrčao iz popularnog lokala na Vračaru, naleteo je na slučajnu prolaznicu. Ona je u tom trenutku imala uključenu kameru na telefonu i nije znala šta se prethodno desilo u kafiću. Kamara joj je bila uključena i navodno, žena je uspela da snimi maskiranog pucača - kaže za Kurir dobro obavešten izvor i dodaje:

- Nakon što je prijavljena pucnjava, policija i ekipa Hitne pomoći odmah su došle na teren. Dok su lekari Hitne pomoći zbrinjavali ranjenog Vuka Bajruševića kog je pucač ranio sa četri metka u predelu nogu, policija je uzimala izjavu od žene koja je slučajno sačinila snimak napadača.

Navodno, na tom snimku pored toga što se vidi kako je napadač izleteo iz kafića, vidi se i to da se trčećim koracima uputio ka Ulici vojvode Dragomira. Naime, lokal se nalazi na samom ćošku ulica Novopazarska i Vojvode Dragomira, i to u neposrednoj blizini škole.

Napadač maskiran

- Dok je napadač bežao sa lica mesta, prolaznica je videla da se nešto dešava pa je nastavila da ga snima. Zabeležila je neke kadrove koji će svakako pomoći istražiteljima koji rade na slučaju - kaže naš izvor i dodaje:

- Takođe, skoro svaki objekat u ovom kvartu ima video nadzor, pa će identifikacija napadača biti moguća iako je bio maskiran. Ono što će pomoći inspektorima koji rade na slučaju pokušaja ubistva Bajruševića jeste i to da se u samom lokalu nalazi nekoliko kamera, a jedna od njih će jasno moći da se vidi s obzirom da je žrtva sedeo za šankom iznad kog se nalazi velika kamera koja gleda ka ulaznim vratima.

Dok beogradska policija i nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu rade na slučaju pucnjave na Vračaru, za Kurir jedna od stanarki obližnje zgrade, ispričala je da poznaje povređenog.

Podrška ranjenom

- Šokirani smo što je Vuk ranjen i što je uopšte došlo do pucnjave. Najbitnije je da je on dobro i stabilno. Mi se ovde svi družimo i dobri smo. Zato nas ove stvari i potresaju, vidite koliko komšija i prijatelja je došlo do vidi kako je Vuk i da mu da podršku - kaže naša sagovornica vidno potresnim glasom i dodaje:

- Često sedimo u lokalu i ceo je prekriven kamerama. Kamere su sigurno snimile tog napadača i mi se nadamo da će uskoro biti uhapšen i adekvatno kažnjen.

Inače, da podsetimo, Vuk Bajrušević javnosti je poznat po prvoj otmici zloglasnog "zemunskog klana". Naime, njega su u novembru 2000. godine oteli pripadnici tog klana.

Autor: Iva Besarabić