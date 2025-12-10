'SEDEO SAM TIK DO NJEGA, PRIŠAO JE MLADIĆ SA KAPULJAČOM I UPERIO PIŠTOLJ' Očevidac ranjavanja Vuka Bajruševića opisao dramu (FOTO+VIDEO)

Muškarac koji je danas bio u kafiću u Novopazarskoj ulici, u kom je došlo do pucnjave, ispričao je da je sedeo tik do Vuka Bajruševića (50) koji je ranjen sa četiri hica!

Gost lokala na Vračaru kaže da scenu kojoj je prisustvovao nikada neće zaboraviti.

- Došao sam do kafića da sa prijeteljem popijem kafu. Seo sam do šanka, a taj čovek je bio tik do mene. Sedeo je sam. Video sam da je u lokal ušao klinac sa nekom maramom, crnom fantomkom na glavi i preko je imao kapuljaču - opisuje sagovornik Kurira uznemirujuće scene i dodaje:

- Taj maskirani je prišao nama i uperio pištolj u tog čoveka! Čuo sam "bam, bam, bam"... Prvi put sam video da je neko uperio pištolj, mislio sam... Ovo mi se nikada nije desilo. Uplašio sam se, samo sam došao da popijem kafu sa drugom.

Kako nam je potom rekao sagovornik, napadač je nakon toga pobegao, trčećim korakom.

Prema rečima našeg sagovronika, u lokalu nema mnogo krvi posle pucnjave.

- Maskirani napadač je morao da prođe skoro ceo lokal kako bi došao do šanka koji se nalazi u ušuškanom unutrašnjem delu kafića - opisuje izvor.

Drugi gost lokala rekao je za Kurir da je sedeo u neposrednoj blizini Vuka Barjuševića.

- Sedim u ovom lokalu često i sad sam se iznenadio. Video sam muškarca koji je ušao unutra, mislio sam da je gost. Došao da popije čovek kafu, nisam video da je maskiran - kaže nam sagovornik i dodaje:

- Ubrzo sam čuo hicem. Četri metka je ispalio, a kad je počeo da beži video sam da je ipak maskiran.

Lokal, kao i svi susedni objekti su pod video nadzorom, pa će ti snimci pomoći istražiteljima da identifikuju napadača, što će dovesti do hapšenja.

Očevici su ranije ispričali za Kurir da su videli mladića kako beži iz kafića i otrčava niz Ulicu vojvode Dragomira.

Na mestu pucnjave na Vračaru uviđaj vrše pripadnici policije, kao i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Pokrenuta je akcija Vihor u potrazi za osumnjičenim. Budući da je ovo drugi napad za manje od mesec dana na isti kafić, ne isključuje se ni mogućnost da je reč o organizovanim napadima i da je ovo praktično druga opomena za vlasnika - objašnjava nam sagovornik.

Autor: Pink.rs