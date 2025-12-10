PINK.RS SAZNAJE! Muškarac koji je pucao na Vuka Bajruševića imao ŠAL OKO GLAVE! Naneo mu TEŠKE TELESNE POVREDE!

Strašna pucnjava desila se danas usred bela dana u kafiću na Vračaru, u Novopazarskoj ulici. Upucan je muškarac vlasnik lokala - Vuk Bajrušević.

Vlasnik kafića Vuk Bajrušević (50) upucan je u obe noge i njemu se ukazuje pomoć.

MUP je pokrenuo akciju Vihor.

Pink.rs saznaje da je napadač koji je pucao u Vuka Bajruševića imao šal na glavi, te da je, kako se pretpostavlja, na neki način bio maskiran.

- Napadač je oko lica imao obmotan šal, ispalio je najmanje 4 metka, dva su ga pogodila u nogu. Teške telesne povrede. Prevezen je u Ugrentni centar - rekao je Mijatović.

Ko je Vuk Bajrušević

Inače, Vuk Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane - Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen. Tref je ubijen krajem devedesetih, a njegovo ubistvo je ostalo do danas nerazjašnjeno.

Vuk Bajrušević je javnosti poznat i po tome što ga je novembra 2000. godine kidnapovao zemunski klan, a sve po naredbi Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića Šiptara.

Otmica Vuka Bajruševića bila je prva otmica koju je ovaj klan izvršio. Lokacije na kojima je držan zatočen menjane su nekoliko puta - Fruška gora, Novi Beograd, Surčin... Sve vreme je bio vezan, imao je lisice na rukama i nogama, a lisice su bile povezane lancima.

Cena otkupa na početku je bila pet miliona maraka, ali je Bajruševićeva sestra Bojana uspela da je spusti na milion i po.

Vozni park "bode oči"

Vuk Bajrušević je otet nakon posete majci na Banovom brdu. Prethodno je danima praćen. Otmičari su mu odmah uzeli mobilni telefon, našli broj njegove sestre Bojane, pozvali je i naredili mu da joj kaže da je otet. Ona je otmicu policiji prijavila dan kasnije, rekavši da su joj se javili i kidnaperi.

Ipak, odbijala je punu saradnju sa policijom. I otmičaru su je upozoravali da ne petlja sa policijom, da im ne namešta policiju... Pomoć je zatražila od Milorada Ulemeka Legije, tadašnjeg pripadnika MUP-a. On joj je dao obezbeđenje, koje, međutim, sve vreme “zemunce“ obaveštava šta se dešava kod nje.

Prema kasnijem priznanju "zemunca" Dušana Krsmanovića, otmicu Vuka Bajruševića naredili su upravo Legija i vođa zemunskog klana Dušan Spasojević Šiptar. A svedok-saradnik Miladin Suvajdžić, zvani Đura Mutavi, otkrio je kasnije i kako je zapravo Bajrušević bio prvi na spisku za otmice. Kako je rekao, Spasojević je stalno govorio o Bojaninom voznom parku koji mu "bode oči", pa kad je za nju upitao Legiju, koji je navodno donosio konačnu odluku ko će biti otet, on mu je odgovorio: "Može, ima para". I tako je potom otet Bojanin brat, navodi Blic.

Sa Bojanom su naizmenično pregovarali Mile Luković Kum i Dušan Spasojević Šiptar. Svaki put su je zvali iz kola u pokretu kako im policija ne bi ušla u trag na osnovu analiza baznih stanica, odnosno kako ne bi bili locirani. Ti razgovori su često prelazili u žestoke svađe i vređanje. Transkripte nekih razgovora je u svojoj knjizi "Otmice zemunskog klana" objavio Mile Novaković, nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije (UKP) i jedinice Poskok MUP-a Srbije.

Pretili su da će ubiti i nju i brata ako ne da novac. Vuk Bajrušević je pušten 27. novembra uveče kod buvljaka na Novom Beogradu. Dali su mu i 900 dinara za taksi.

Autor: D.Bošković