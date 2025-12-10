Evo ko je Vuk Bajrušević koji je upucan u kafiću na Vračaru: Napadač pešice pobegao s lica mesta, OVO su novi detalji

Strašna pucnjava desila se danas usred bela dana u kafiću na Vračaru, u Novopazarskoj ulici. Upucan je muškarac vlasnik lokala - Vuk Bajrušević!

Vlasnik kafića Vuk Bajrušević (50) upucan je u obe noge i njemu se ukazuje pomoć, navodi Telegraf.rs.

MUP je pokrenuo akciju Vihor.

Napadač ušetao u kafić

Napadač je, kako saznaje Telegraf, ušetao u kafić i piucao Vuku u noge. Na mesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.

Upucani muškarac je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.

Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.

Počinilac je otišao pešice sa lica mesta, Vračar je blokiran!

Ko je Vuk Bajrušević

Inače, Vuk Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane - Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen. Tref je ubijen krajem devedesetih, a njegovo ubistvo je ostalo do danas nerazjašnjeno.

Vuk Bajrušević je javnosti poznat i po tome što ga je novembra 2000. godine kidnapovao zemunski klan, a sve po naredbi Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića Šiptara.

Lokacije na kojima je držan zatočen menjane su nekoliko puta - Fruška gora, Novi Beograd, Surčin... Sve vreme je bio vezan, imao je lisice na rukama i nogama, a lisice su bile povezane lancima.

Cena otkupa na početku je bila pet miliona maraka, ali je Bajruševićeva sestra Bojana uspela da je spusti na milion i po.

Vozni park "bode oči"

Vuk Bajrušević je otet nakon posete majci na Banovom brdu. Prethodno je danima praćen. Otmičari su mu odmah uzeli mobilni telefon, našli broj njegove sestre Bojane, pozvali je i naredili mu da joj kaže da je otet. Ona je otmicu policiji prijavila dan kasnije, rekavši da su joj se javili i kidnaperi.

Ipak, odbijala je punu saradnju sa policijom. I otmičaru su je upozoravali da ne petlja sa policijom, da im ne namešta policiju... Pomoć je zatražila od Milorada Ulemeka Legije, tadašnjeg pripadnika MUP-a. On joj je dao obezbeđenje, koje, međutim, sve vreme “zemunce“ obaveštava šta se dešava kod nje.

Prema kasnijem priznanju "zemunca" Dušana Krsmanovića, otmicu Vuka Bajruševića naredili su upravo Legija i vođa zemunskog klana Dušan Spasojević Šiptar. A svedok-saradnik Miladin Suvajdžić, zvani Đura Mutavi, otkrio je kasnije i kako je zapravo Bajrušević bio prvi na spisku za otmice. Kako je rekao, Spasojević je stalno govorio o Bojaninom voznom parku koji mu "bode oči", pa kad je za nju upitao Legiju, koji je navodno donosio konačnu odluku ko će biti otet, on mu je odgovorio: "Može, ima para". I tako je potom otet Bojanin brat, navodi Blic.

Sa Bojanom su naizmenično pregovarali Mile Luković Kum i Dušan Spasojević Šiptar. Svaki put su je zvali iz kola u pokretu kako im policija ne bi ušla u trag na osnovu analiza baznih stanica, odnosno kako ne bi bili locirani. Ti razgovori su često prelazili u žestoke svađe i vređanje. Transkripte nekih razgovora je u svojoj knjizi "Otmice zemunskog klana" objavio Mile Novaković, nekadašnji šef Uprave kriminalističke policije (UKP) i jedinice Poskok MUP-a Srbije.

Pretili su da će ubiti i nju i brata ako ne da novac. Vuk Bajrušević je pušten 27. novembra uveče kod buvljaka na Novom Beogradu. Dali su mu i 900 dinara za taksi.

