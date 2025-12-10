PINK.RS NA LICU MESTA: Ovde je upucan Vuk Bajrušević, napadač ušetao u kafić, pa ispalio više hitaca! Očevici vidno uznemireni (FOTO+VIDEO)

Vuk Bajrušević, koji je javnosti poznat kao prva žrtva otmice zemunskog klana, pogođen je danas hicima iz vatrenog oružja u noge.
Na mestu pucnjave u kafiću na Vračaru u Beogradu u toku je uviđaj, a na terenu su inspektori i forenzičari, kao i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Kako se može videti na snimku i fotografijama, ispred poznatog kafića, u kom je danas oko 13 sati ranjen Vuk Bajrušević, inače vlasnik tog lokala, sve je ograđeno policijskom trakom.
- Napadač je ušetao u kafić i ispalio četiri hica Bajruševiću u noge. On je prevezen u Urgentni centar i u svesnom je stanju - navodi izvor.
Očevici su za naš portal ispričali da ih je pucnjava uznemirila i da su se pitali šta se dešava.
Pink.rs saznaje da je napadač koji je pucao u Vuka Bajruševića imao šal na glavi, te da je, kako se pretpostavlja, na neki način bio maskiran.
- Napadač je oko lica imao obmotan šal, ispalio je najmanje 4 metka, dva su ga pogodila u nogu. Teške telesne povrede. Prevezen je u Ugrentni centar - rekao je Mladen Mijatović.
Ko je Vuk Bajrušević
Inače, Vuk Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane - Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen. Tref je ubijen krajem devedesetih, a njegovo ubistvo je ostalo do danas nerazjašnjeno.
Vuk Bajrušević je javnosti poznat i po tome što ga je novembra 2000. godine kidnapovao zemunski klan, a sve po naredbi Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića Šiptara.
Otmica Vuka Bajruševića bila je prva otmica koju je ovaj klan izvršio. Lokacije na kojima je držan zatočen menjane su nekoliko puta - Fruška gora, Novi Beograd, Surčin... Sve vreme je bio vezan, imao je lisice na rukama i nogama, a lisice su bile povezane lancima.
Cena otkupa na početku je bila pet miliona maraka, ali je Bajruševićeva sestra Bojana uspela da je spusti na milion i po.
