PINK.RS NA LICU MESTA: Ovde je upucan Vuk Bajrušević, napadač ušetao u kafić, pa ispalio više hitaca! Očevici vidno uznemireni (FOTO+VIDEO)

Vuk Bajrušević, koji je javnosti poznat kao prva žrtva otmice zemunskog klana, pogođen je danas hicima iz vatrenog oružja u noge.

Na mestu pucnjave u kafiću na Vračaru u Beogradu u toku je uviđaj, a na terenu su inspektori i forenzičari, kao i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se može videti na snimku i fotografijama, ispred poznatog kafića, u kom je danas oko 13 sati ranjen Vuk Bajrušević, inače vlasnik tog lokala, sve je ograđeno policijskom trakom.

- Napadač je ušetao u kafić i ispalio četiri hica Bajruševiću u noge. On je prevezen u Urgentni centar i u svesnom je stanju - navodi izvor.

Očevici su za naš portal ispričali da ih je pucnjava uznemirila i da su se pitali šta se dešava.

Pink.rs saznaje da je napadač koji je pucao u Vuka Bajruševića imao šal na glavi, te da je, kako se pretpostavlja, na neki način bio maskiran.

- Napadač je oko lica imao obmotan šal, ispalio je najmanje 4 metka, dva su ga pogodila u nogu. Teške telesne povrede. Prevezen je u Ugrentni centar - rekao je Mladen Mijatović.

Ko je Vuk Bajrušević

Inače, Vuk Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane - Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen. Tref je ubijen krajem devedesetih, a njegovo ubistvo je ostalo do danas nerazjašnjeno.

Vuk Bajrušević je javnosti poznat i po tome što ga je novembra 2000. godine kidnapovao zemunski klan, a sve po naredbi Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića Šiptara.

Otmica Vuka Bajruševića bila je prva otmica koju je ovaj klan izvršio. Lokacije na kojima je držan zatočen menjane su nekoliko puta - Fruška gora, Novi Beograd, Surčin... Sve vreme je bio vezan, imao je lisice na rukama i nogama, a lisice su bile povezane lancima.

Cena otkupa na početku je bila pet miliona maraka, ali je Bajruševićeva sestra Bojana uspela da je spusti na milion i po.

