SA DVA METKA POGOĐEN U NOGE: Otkriveno u kakvom je stanju Vuk Bajrušević nakon što je upucan u kafiću na Vračaru

Vuk Bajrušević, koji je danas ranjen u kafiću na Vračaru, pogođen je sa dva metka u noge i trenutno je u svesnom stanju.
Nezvanične informacije ukazuju da je ranjeni muškarac Vuk Bajrušević vlasnik ugostiteljskog objekta.
Vuk Bajrušević je, prema prvim saznanjima, pogođen u noge, navodi Blic.
MUP pokrenuo "Vihor"
Na mesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.
Upucani Vuk Bajrušević je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.
Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.
Više o tome ko je Vuk Bajrušević koji je danas ranjen u pucnjavi u kafiću na Vračaru pročitajte u našem odvojenom tekstu.
Autor: M.R.