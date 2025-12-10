SA DVA METKA POGOĐEN U NOGE: Otkriveno u kakvom je stanju Vuk Bajrušević nakon što je upucan u kafiću na Vračaru

Vuk Bajrušević, koji je danas ranjen u kafiću na Vračaru, pogođen je sa dva metka u noge i trenutno je u svesnom stanju.

Nezvanične informacije ukazuju da je ranjeni muškarac Vuk Bajrušević vlasnik ugostiteljskog objekta.

Vuk Bajrušević je, prema prvim saznanjima, pogođen u noge, navodi Blic.

MUP pokrenuo "Vihor"

Na mesto događaja odmah je upućen veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.

Upucani Vuk Bajrušević je, kolima Hitne pomoći, hitno prevezen u Urgentni centar na ukazivanje pomoći.

Zbog prirode incidenta i potrage za počiniocem, policija je odmah pokrenula opsežnu potragu i akciju "Vihor", koja podrazumeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada.

