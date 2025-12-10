DRUGI NAPAD ZA MANJE OD MESEC DANA! KAFIĆ U KOM JE RANJEN VUK BAJRUŠEVIĆ VEĆ BIO NA METI: Demoliran u oktobru, sad ispaljeni hici u vlasnika

Pre oko mesec i po dana, tačnije 28.oktobra ove godine, kafić u Novopazarskoj ulici na Vračaru je demoliran, a danas je upucan vlasnik - Vuk Bajrušević.

Naime, u noći između 27. i 28. oktobra, prolaznici su zatekli slomljena dva izloga i staklo razbacano na trotoaru.

Danas je došlo do pucnjave kada je napadač prišao Vuku Bajruševiću i ispalio više hitaca u njegovom pravcu.

Kako je otkriveno, ranjen je vlasnik kafića Vuk Bajrušević.

Dva metka su ga pogodila u noge i on je hitno prevezen u Urgentni centar i trenutno je u stabilnom stanju.

Vuk Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane – Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen i bliski saradnik Marka Miloševića, sina nekadašnjeg predsednika Srbije. Tref je ubijen krajem devedesetih, a njegovo ubistvo je ostalo do danas nerazjašnjeno.

Vuk Bajrušević je javnosti poznato ime i po tome što ga je novembra 2000. godine kidnapovao "zemunski klan", a sve po naredbi Milorada Ulemeka Legije i Dušana Spasojevića Šiptara. Bila je to prva otmica koju je ovaj klan izvršio. Lokacije na kojima je držan zatočen menjane su nekoliko puta - Fruška gora, Novi Beograd, Surčin... Sve vreme je bio vezan, imao je lisice na rukama i nogama, a lisice su bile povezane lancima.

Autor: D.Bošković