ŠAL NA LICU, SIVA JAKNA I KAPULJAČA! Pink.rs saznaje: Evo gde se napadač na Bajruševića uputio nakon pucnjave! NA SNAZI AKCIJA 'VIHOR 3'

Strašna pucnjava desila se danas usred bela dana u kafiću Đavolino na Vračaru, u Novopazarskoj ulici. Upucan je muškarac vlasnik lokala - Vuk Bajrušević.

Pink.rs saznaje:

Kada ga je Hitna pomoć preuzela, Bajrošević je bio svestan i komunikativan, zadobio je ustrelne rane noge. Po izjavama očevidaca, navodno su ispaljena 4 metka.

Napadač je pobegao u pravcu Mileševske ulice, visok oko 180cm, na sebi je imao sivu jaknu sa kapuljačom i šal.

Akcija ''Vihor 3'' je na snazi.

Uviđaj je u toku.

Autor: D.Bošković