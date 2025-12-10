MEĐU UHAPŠENIMA I DRŽAVLJANIN SRBIJE! Detalji velike akcije u Nemačkoj: Pretresi i u Srbiji, oduzet luksuzni automobil i novac

AKTUELNO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, učestvovali su u zajedničkoj akciji sa Evropolom i policijskim službama Nemačke, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a u okviru ove akcije izvršen je pretres na više lokacija na teritoriji Srbije, u kojoj je oduzeto jedno luksuzno vozilo marke „mercedes“ i 16.000 evra.

U Nemačkoj su uhapšene tri osobe, od kojih je jedna državljanin Srbije, i zaplenjena je imovina stečena kriminalom u vrednosti od pet miliona evra, saopštio je MUP.

Ova akcija, u kojoj je učestvovalo oko 500 policijskih službenika navedenih zemalja u hapšenjima i pretresanju 45 lokacija, predstavlja kulminaciju složene istrage trgovine narkoticima u velikom obimu, pranja novca i trgovine oružjem.

Koordinirana operacija imala je za cilj nekoliko osoba, koje borave u Nemačkoj i koje se smatraju ključnim figurama u Balkanskom kartelu. Istraga je pokazala da je ova kriminalna ćelija odgovorna za isporuke više tona kokaina, koji potiče uz Kolumbije, a pranje novca je vršeno preko privrednih društava i imovine u brojnim zemljama u okviru Evropske unije i šire.

U prethodnim operacijama, Evropol i njegove partnerske zemlje već su zadale značajan udarac Balkanskom kartelu. Obaveštajni podaci, do kojih su policijski službenici došli tokom operacije, ukazali su na sofisticiranu i dobro organizovanu mrežu, koja je aktivna širom sveta.

