MASKIRANI NAPADAČ DANIMA PRATIO ŽRTVU, A PUCAO ZBOG OPOMENE?! Vuk Bajrušević se našao na meti zbog reketiranja?! Ovo je jedan pravac istrage

Istragu povodom pucnjave u kojoj je ranjena prva žrtva otmice "zemunskog klana" vodi VJT u Beogradu, a nakon hitaca žrtva je zadobila prelom butne kosti i potkolenice.

Dok policija i istražitelji tragaju za maskiranim napadačem i skupljaju dokaze nakon pucnjave na Vračaru u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević (50) prva žrtva otmice "zemunskog klana", jedan od pravaca istrage ukazuje da je po sredi neka opomena i to navodno, zbog reketiranja.

- Istraga će utvrditi koji je tačan motiv ove pucnjave usred bela dana u kafiću koji je u vlasništvu ranjenog Vuka Bajruševića, ali se za sada sumnja se da je u pitanju neka opomena, s obzirom da je pucač pucao žrtvi u donje ekstremitete, odnosno noge - navodi dobro obavešten izvor i dodaje:

- Način na koji je izvršena pucnjava deluje da je u pitanju organizovan napad koji za primarni cilj nije imao smrt žrtve Vuke Bajruševića, već neku poruku. U mafijaškim obračunima ovo je jedan od klasičnih napada na žrtvu kojoj želi nešto da se poruči, da se uplaši zbog nekoga ili nečega.

Prema rečima poznavaoca prilika iz podzemlja, napad na Vuka Bajruševića dogodio se planski i do njega je došlo navodno, zbog nekog reketiranja.

Pratio žrtvu u stopu

- Sumnja se da je napadač plaćenik kog je naručilac angažovao za ranjavanje žrtve. Napadač je navodno, danima opservirao žrtvu, a lakši deo posla bio je to što Bajrušević drži ovaj poznati vračarski lokal i često boravi u njemu - navodi naš dobro obavešten sagovornik i dodaje:

- Napadač je uz dobru logistiku pratio žrtvino kretanje, a danas je maskiran upao u lokal jer je prethodno znao da je lokal prekriven kamerama. Nije želeo da bude identifikovan pa je verovatno, iz tog razloga na sebi imao i crnu fantomku i kapuljaču preko glavu. Napadač je takođe, dobro organizovao pucnjavu s obzirom da je peške došao na mesto zločina, a isto tako je i pobegao.

Kako dalje objašnjava izvor, napadač je znao da su ulice kod poznatog vračarskog kafića jednosmerne i da se ćesto napravi gužva s obzirom da se tu nalazi i osnovna škola.

- Istraga će utvrditi da li je napadač možda imao saučesnika koji ga je navodno, dovezao u blizini lokala, a zatim ga negde po dogovoru čekao i odvezao na tajnu lokaciju - zaključuje izvor.

Istragu povodom pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević vodi nadležno Više javno tužilaštvo u Beogradu. Prema poslednjim informacijama, ranjeni Bajrušević ima prelom butne kosti i potkolenice i zbog toga mora na operaciju.

Autor: A.A.