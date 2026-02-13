Ovo je PRVA LIKVIDACIJA S POTPISOM 'ZEMUNSKOG KLANA'! Kneletov drug izrešetan sa 30 metaka iz vozila u pokretu: Ubijen kao osveta za Arkana?!

Mirko Tomić Bosanac (28) ubijen je pre 26 godina, 13. februara 2000. godine na Novom Beogradu, a ubice i naručioci ove brutalne likvidacije i danas su ostali zvanično nepoznati, iako se pretpostavlja da je Bosanac bio prva žrtva zemunskog klana!

U beogradskom podzemlju kružile su priče da je reč o ubistvu iz osvete zbog ubistva Željka Ražnatovića Arkana 15. januara iste godine, međutim Tomićeva uloga u tom zločinu nikada nije dokazana. Takođe, Tomića su povezivali i sa ubistvom ministra odbrane Pavla Bulatovića, da bi se na kraju i on sam našao na nišanu.

Bosanac je, inače, bio prvi koji je likvidiran automatskim oružjem iz vozila u pokretu i to sa 30 hitaca, što se kasnije smatralo potpisom "zemunskog klana".

- Tomić je kobnog dana "golfom“ išao Bulevarom Nikole Tesle. U jednom trenutku njegovom vozilu približio se automobil u kojem su bile ubice. Vozeći paralelno, zločinci su iz "kalašnjikova“ ispalili 30 metaka. Iako smrtno pogođen, Tomić je pokušavao da nastavi vožnju, ali je posle nekoliko desetina metara udario u banderu nedaleko od PC „Ušće“ - rekao je tada izvor Kurira iz istrage.

Očevidaca likvidacije nije bilo, a nisu nađene ni čaure, međutim, nekoliko dana posle likvidacije, u žbunju je pronađen "kalašnjikov", a kako je ustanovljeno, upravo je iz toga pucano na Tomića.

U "golfu" koji je vozio Tomić, ispod žrtvinog i suvozačevog mesta, navodno je nađena velika količina deviza i dinara, ukupne vrednosti oko 20.000 maraka. O ovom ubistvu je govorio svedok-saradnik Dejan Milenković Bagzi rekavši da je Tomić bio blizak sa Jovanom Guzijanom Cunerom iz Šljukine ekipe, te da je to platio glavom.

Kasnije se pričalo da je direktan izvršilac Tomićevog ubistva bio jedan od viđa zemusnkog klana Mile Luković Kum, dok je "audi smrti" vozio Nikola Bajić, a u kolima je bio i Sretko Kalinić.

Tomić je bio strastveni kockar, pričalo se da ga je u kockarski svet uveo ujak, koji ga je nauči svim trikovima iako je umeo da izgubi i po nekoliko stotina hiljada nemačkih maraka.

Međutim, i pored toga što je njegovo ime bilo dobro poznato policiji, Mirko Tomić nije bio hapšen niti osuđivan, a ono po čemu je ostao takođe dobro upamćen jeste nerazdvojno prijateljstvo sa Aleksandrom Kneževićem Kneletom i burne reakcije kada je saznao da je Knele ubijen u hotelskoj sobi.

Čim je saznao za ubistvo, Tomić je dojurio u beogradski "Hajat" i iznerviran zbog Kneletove likvidacije polomio stakla na dva "mercedesa" parkirana ispred hotela. Jedan je, navodno, bio vlasništvo Jezdimira Vasiljevića, vlasnika "Jugoskandika". Tražio je, tom prilikom, traku sa bezbednosne kamere koja je beležila ulazak u hotel, a potom je želeo da uđe u sobu 331 u kojoj je ležao mrtav Knele.

Eksploziv ispod automobila Sredinom devedesetih, Tomić je proveo dve i po godine u nemačkom zatvoru. Kad se vratio u Srbiju, ispred kuće u Zemunu, u kojoj je stanovao, nepoznati napadači aktivirali su eksploziv ispod njegovog automobila. On je prošao bez povreda, ali je policija prilikom pretresa njegove kuće našla "škorpion" u ilegalnom posedu. Prilikom obračuna sa Zemuncem Draganom Ugarkovićem Ugarom, Mirko Tomić je ranjen u nogu, a svojevremeno je bio vlasnik i popularnog zemunskog splava "Pjer Karden" (kasnije "Prestiž").

