'UBIJAJU NEDUŽNE, UBILI MOMKA KOJI JE TREBALO 10 EVRA DA ZARADI' Preslušani tajni razgovori vođa kavačkog klana: Ko od mača živi, od mača i gine!

U nastavku suđenja pred crnogorskim sudom preslušani su razgovori Igora Božovića, kao i navodnog šefa kavčana, Slobodana Kašćelana od koga je jedan od saradnika tražio tzv. "finansijsku injekciju".

Pred specijalnim većem kojim predsedava sudija Radovan Vlaović, juče je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje kavčaninu Igoru Božoviću i Slobodanu Kašćelanu, jednom od navodnih vođa kavačkog klana, pored odbeglog Radoja Zvicera.

Njima se sudi zbog sumnje za šverc droge, iznude, zelenašenje, pranje novca i davanje mita.

Prema navodima optužnice, Kašćelan i Božović su krajem maja 2010. godine formirali kriminalnu organizaciju, u koju su, kako se tvrdi, bili uključeni i Vladimir Božović, Miloš Radonjić, Siniša Vlahović, Aleksandar Đurišić, Igor Đurišić, Davor Prelević, Stefan Brnović, Aleksandra Bogdanović, Đerđ Camaj, Zlatko Samardžić i Ilija Dedović.

Tužilaštvo navodi da su dvojica organizatora bila zadužena za planiranje krivičnih dela, izdavanje naredbi članovima grupe i obezbeđivanje finansijskih sredstava, te da su učestvovali i u samoj realizaciji pojedinih radnji.

Kavčanin ga savetovao da se ne bavi kriminalom

Kako pišu Vijesti, tokom jučerašnjeg pretresa preslušani su brojni telefonski razgovori optuženih.

U jednom od njih, nepoznata osoba poziva Igora Božovića, koji potom komentariše nedavno ubistvo i sukobe među kriminalnim grupama.

- Ja da sazovem sastanak… Majku im je*em. Ubijaju nedužne momke… Ja sam rekao da se ne svađaju međusobno. Živim pošteno, imam porodicu. Rekao sam malome: "Nemoj da ulaziš u neke radnje". Ja sam ga kao sina učio: "Ko od mača živi, od mača i gine". Ljudski sam pričao sa njim da se ljudima ne otima, ne pale lokale, diskoteke, da se ne puca na nedužne ljude. Šta sam trebao da rečem: ‘Uzmi i ti pucaj na nedužne ljude’ - kaže Igor Božovič i dodaje:

- Ljudski sam čoveku rekao šta sam mislio, ne ulazi u te radnje, jer još nisi ušao u to. Treba on odgovorno da kaže da se stane... imali su i moj broj, trebali su da daju saopštenje zašto... Primenjuju silu. Nema priče nikakve. Pričam ti preko telefona, ovo sluša cela Crna Gora. Jedini sam mu ja došao da mu pružim pomoć. Ubili su momka koji je trebao deset evra da zaradi, dvoje male dece nezaštićene ima, ništa nemaju, podstanari - govori "kavčanin" navodeći da je, kako tvrdi, mlađeg čoveka savetovao da se kloni kriminala.

U nastavku razgovora, Božović govori o ubistvu radnika koji je, prema njegovim rečima, stradao ni kriv ni dužan.

- Voze se blindama i pucaju na nezaštićene ljude, pa brate, ima njima ko to da vrati - zaključuje Božović.

Tražio od Kašćelana "finansijsku injekciju"

Preslušan je i razgovor za koji Specijalno tužilaštvo tvrdi da ga vodi Kašćelan sa nepoznatim licem, označenim kao “Robert”.

Prema navodima optužnice, sagovornik od Kašćelana traži pozajmicu od 500.000 do 700.000 evra, ocenjujući da mu je potrebna “finansijska injekcija”.

- Ja imam ozbiljnu imovinu... jedna firma mi je u krizi, druge firme mi funkcionišu. Ja to mogu sa 300.000, ali zašto kada mogu sa 500-600 da izađem iz toga kao gospodin, posle sam ok, nemam dugova... Imaš strateškog partnera, nikad ne možeš znati ko kome može zatrebati - reči su nepoznate osobe. Kašćelan odgovara pitanjem ko uopšte raspolaže tolikim novcem u današnje vreme.

- Samo polako, moj Roberte - poručuje mu Kašćelan u snimljenom razgovoru.

Odbrana je na jučerašnjem ročištu naglasila da se iz preslušanih snimaka vidi da je reč o neformalnim, delimično šaljivim razgovorima, koje tužilaštvo pogrešno tumači.

- Tužilaštvo nije uvidelo da su ovo šaljivi razgovori, sprdnja. Nadam se da će sud to razumeti - rekao je Kašćelan.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić odbacio je takvu ocenu, naglašavajući da "za prosečnog čoveka, bio on tužilac ili ne, ovakav razgovor ne može biti šala".

- Ne može se govoriti o sprdnji kada osoba koja nije zaposlena i nema zvanična primanja dobija zahtev za ‘injekciju’ od 700.000 evra - poručio je Radonjić.

Suđenje se nastavlja narednih dana, kada će biti izvedeni novi dokazi.

Autor: Pink.rs