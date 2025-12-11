AKTUELNO

Hronika

Ranjeni muškarac u Obrenovcu bio u društvu Filipa Radovanovića: Otkrivamo nove detalje pucnjave

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U centru Obrenovca, u blizini jednog gradskog restorana, danas oko 12 i 30 sati došlo je do pucnjave u kojoj je iz vatrenog oružja ranjen mladić.

Ranjeni je odmah po incidentu hitno prevezen u Urgentni centar radi pružanja medicinske pomoći.

Kako saznajemo, on je upucan u noge i stomak.

Prema nezvaničnim saznanjima, do pucnjave je došlo nakon rasprave koja je započela zbog parking mesta. Verbalni sukob je brzo eskalirao u fizički obračun, koji je kulminirao upotrebom vatrenog oružja, navodi Telegraf.rs.

Policija je odmah stigla na lice mesta.

Potraga za počiniocem je u toku, a istraga ovog slučaja je intenzivna.

Kako saznajemo, ranjeni mladić bio je u društvu Filipa Radovanovića (28).

pročitajte još

ŠAL NA LICU, SIVA JAKNA I KAPULJAČA! Pink.rs saznaje: Evo gde se napadač na Bajruševića uputio nakon pucnjave! NA SNAZI AKCIJA 'VIHOR 3'

Autor: M.R.

#Muškarac

#Obrenovac

#Pucnjava

#filip radovanović

#incident

POVEZANE VESTI

Hronika

PUCNJAVA U OBRENOVCU: Mladić ranjen na parkingu restorana, u toku potraga za napadačem

Hronika

HOROR KOD TOPČIDERCA! U pucnjavi ranjen mladić

Hronika

Na ulici tragovi krvi, pucnjavi svedočila i deca: Ovo su prve fotografije sa MESTA PUCNJAVE U ČAČKU

Hronika

MUŠKARAC (35) UPUCAN U NOGU U KUMODRAŽU, DOK JE ŠETAO PARKOM: Ranjeni odbio saradnju sa policijom, u toku potraga za napadačem

Hronika

PUCNJAVA NA BANJICI: Ranjen mladić (23), hitno prevezen u Urgentni centar

Hronika

Upucan tinejdžer u Obrenovcu! Tvrdi da je sa drugom čistio pištolj kada je opalio