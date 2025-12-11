Ranjeni muškarac u Obrenovcu bio u društvu Filipa Radovanovića: Otkrivamo nove detalje pucnjave

U centru Obrenovca, u blizini jednog gradskog restorana, danas oko 12 i 30 sati došlo je do pucnjave u kojoj je iz vatrenog oružja ranjen mladić.

Ranjeni je odmah po incidentu hitno prevezen u Urgentni centar radi pružanja medicinske pomoći.

Kako saznajemo, on je upucan u noge i stomak.

Prema nezvaničnim saznanjima, do pucnjave je došlo nakon rasprave koja je započela zbog parking mesta. Verbalni sukob je brzo eskalirao u fizički obračun, koji je kulminirao upotrebom vatrenog oružja, navodi Telegraf.rs.

Policija je odmah stigla na lice mesta.

Potraga za počiniocem je u toku, a istraga ovog slučaja je intenzivna.

Kako saznajemo, ranjeni mladić bio je u društvu Filipa Radovanovića (28).

Autor: M.R.