ZAĆUTAO U TUŽILAŠTVU! Planirao ubistvo, nabavio pištolj i municiju pa završio iza rešetaka

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vanja P. (30) zbog postojanja osnova sumnje da je nabavio sredstvo za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo na štetu Đ.D, koje je nameravao da upotrebi, i to poluautomatski pištolj marke „Crvena Zastava“ i devetnaest komada municije.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vanji P. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom Teško ubistvo iz člana 114 stav 2 KZ (pripremne radnje).

Postoje osnovi sumnje da je Vanja P. u neutvrđenom periodu nabavio navedeni pištolj sa municijom i zakupio stan, odakle je 8. decembra u popodnevnim časovima, koristeći električni bicikl otišao napre do jedne od napuštenih kuća na teritoriji GO Palilula, presvukao se u tamnu odeću, stavljajući crni kačket na glavu, a potom je nastavio kretanje do naselja „Sunnyville“ Višnjičkoj banji, gde je neko vreme vršio osmatranje stambene grade u kojoj živi oštećeni Đ.D, koji ga je fotografisao sa terase svog stana.

Potom se osumnjičeni vratio do napuštene kuće i opet se presvukao, odakle je otišao, pa je na trotoaru, neposredno uz ogradu garaže „GSP“, na oko 30 metara od ulice Mirijevski bulevar, zaustavljen i lišen slobode od strane policije, kojom prilikom je u rancu marke koji je nosio sa sobom zatečena tamna jakna i crni kačket, kao i dve kese u kojima je zatečen pištolj „Crvena zastava“, okvir sa 14 komada municije, i još pet komada municije van okvira, koje predmete je neovlašćeno nosio.

Policijski službenici su ispod vozila oštećenog koje se nalazilo na parkingu ispred stambene grade u kojoj živi, pronašli GPS uređaj za praćenje, pomoću kojeg je Vanja P. pratio kretanje oštećenog.

Autor: Jovana Nerić