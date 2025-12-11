DETALJI SPREČENE LIKVIDACIJE U BEOGRADU: Žrtvi stavio GPS pod auto, čekao ga ispred zgrade sa metkom u cevi!

Prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je uhapšeni Vanja P. povezan sa pucnjavom u restoranu na Novom Beogradu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Vanja P. (30) zbog sumnje da je nabavio poluautomatski pištolj marke „Crvena Zastava“ i devetnaest komada municije koje je nameravao da upotrebi za ubistvo Đ. D.

Osumnjičeni se, kako je saopšteno iz tužilaštva, na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Vanji P. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom teško ubistvo - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Vanja P. je, kako se sumnja, u neutvrđenom periodu nabavio pištolj sa municijom i zakupio stan, odakle je 8. decembra u popodnevnim časovima, koristeći električni bicikl otišao najpre do jedne od napuštenih kuća na teritoriji opštine Palilula, presvukao se u tamnu odeću, stavljajući crni kačket na glavu, a potom je nastavio kretanje do naselja „Sunnyville“ u Višnjičkoj banji, gde je neko vreme vršio osmatranje stambene grade u kojoj živi oštećeni Đ.D., koji ga je fotografisao sa terase svog stana.

- Potom se osumnjičeni vratio do napuštene kuće i opet se presvukao, odakle je otišao, pa je na trotoaru, neposredno uz ogradu garaže „GSP“, na oko 30 metara od ulice Mirijevski bulevar, zaustavljen i lišen slobode od strane policije, kojom prilikom je u rancu koji je nosio sa sobom zatečena tamna jakna i crni kačket, kao i dve kese u kojima je zatečen pištolj „Crvena zastava“, okvir sa 14 komada municije, i još pet komada municije van okvira, koje predmete je neovlašćeno nosio - dodaje se u saopštenju.

Policijski službenici su ispod vozila oštećenog koje se nalazilo na parkingu ispred stambene grade u kojoj živi, pronašli GPS uređaj za praćenje, pomoću kojeg je Vanja P. pratio kretanje oštećenog.

Kako Kurir nezvanično saznaje, istražitelji proveravaju da li je Vanja P., koji je pripremao likvidaciju u Višnjićkoj banji, povezan i sa pucnjavom u restoranu na Novom Beogradu od pre nekoliko dana. U restoranu je u subotu, podsetimo, teško ranjen N. K. u trenutku dok je sedeo za staolom sa Nenadom Alajbegovićem Alibegom.

Napadač je u trenutku kada je ušao u prepun restoran ima kapu na glavi i bio je obučen u crno.

Autor: D.Bošković