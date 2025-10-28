Novi detalji napada u Rakovici: Žena (67) izbodena u porodičnoj kući, sumnja se da je napadač njen sin

R.R. (67) primljena je u bolnicu nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, zadobila više ubodnih rana u porodičnoj kući u Rakovici. Sumnja se da ju je nožem napao njen sin.

Kako prenosi Kurir, žena je dovezena u Urgentni centar sa brojnim povredama – ranama na levoj nadlaktici, dve posekotine na levoj ruci, povredom na levoj dojci, kao i dubljom ubodnom ranom dužine 5 cm na jednoj ruci.

Nakon ukazane prve pomoći, R.R. je zadržana na odeljenju ortopedije, gde se prati njeno zdravstveno stanje. Prema informacijama iz bolnice, nalazi se van životne opasnosti, ali je u teškom psihičkom stanju i šoku zbog svega što se dogodilo.

Policija je pokrenula istragu, a više detalja o slučaju se očekuje nakon zvaničnog uviđaja.

Autor: Dalibor Stankov