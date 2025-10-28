AKTUELNO

Hronika

Novi detalji napada u Rakovici: Žena (67) izbodena u porodičnoj kući, sumnja se da je napadač njen sin

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

R.R. (67) primljena je u bolnicu nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, zadobila više ubodnih rana u porodičnoj kući u Rakovici. Sumnja se da ju je nožem napao njen sin.

Kako prenosi Kurir, žena je dovezena u Urgentni centar sa brojnim povredama – ranama na levoj nadlaktici, dve posekotine na levoj ruci, povredom na levoj dojci, kao i dubljom ubodnom ranom dužine 5 cm na jednoj ruci.

Nakon ukazane prve pomoći, R.R. je zadržana na odeljenju ortopedije, gde se prati njeno zdravstveno stanje. Prema informacijama iz bolnice, nalazi se van životne opasnosti, ali je u teškom psihičkom stanju i šoku zbog svega što se dogodilo.

Policija je pokrenula istragu, a više detalja o slučaju se očekuje nakon zvaničnog uviđaja.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Hitna pomoć

#Istraga

#Napad nožem

#Nasilje u porodici

#Ortopedija

#Policija

#Porodično nasilje

#Rakovica

#Urgentni centar

#Zdravstveno stanje

#porodična kuća

#šok

#žena izbodena

POVEZANE VESTI

Hronika

HOROR U RAKOVICI: Sin nožem napao majku - žena završila u Urgentnom, napadač u bekstvu!

Hronika

Tragedija u Grockoj: Starija žena pronađena mrtva u krevetu nakon požara

Hronika

OVO SU ŽRTVE KRVAVOG NAPADA KOD BEČEJA! Kristijan nožem nasrnuo na trudnicu, pa čekićem na njenog supruga! Izbodena još jedna žena

Hronika

Sevali noževi u Novom Pazaru: Tuča prerasla u jezivi sukob, jedna osoba povređena

Hronika

NOVI DETALJI TRAGEDIJE U RAKOVICI: Majka i ćerka stradale u požaru - stan na sedmom spratu!

Hronika

Oglasio se MUP o ubistvu kod Požege: Sanela osumnjičena da je izbola Miroslava